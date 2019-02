Opnieuw gewonde Oekraïense militairen voor verzorging naar België

Een team van Defensie ging eind januari naar Oekraïne om samen met de Oekraïense autoriteiten de patiënten te identificeren. Een eerste groep komt in maart in België aan. 'België zal de transportkosten en de medische behandeling in het ziekenhuis van Neder-over-Heembeek vergoeden', klinkt het in een persbericht. In 2018 kwamen vijf ernstig gewonde Oekraïense militairen naar België voor behandeling.

Minister van Defensie Didier Reynders (MR) besliste in 2019 om het samenwerkingsproject voort te zetten. De Oekraïense minister van Defensie Stepan Poltorak reikte vorig jaar nog onderscheidingen uit aan Belgische militairen van de medische component, omdat ze gewonde Oekraïense soldaten hadden verzorgd.