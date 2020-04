Een mondmasker dragen wordt het nieuwe normaal. Zeker op school en op het openbaar vervoer. Dat blijkt volgens de kranten van Mediahuis uit de verfijnde, strengere versie van het expertenrapport voor de regering.

De 'Tweede nota aan de Eerste minister en Kern ter voorbereiding van de ­Nationale Veiligheidsraad', het advies van de groep experts (GEES) die de ­regering bijstaan bij de versoepeling van de lockdown, loopt grotendeels langs dezelfde lijnen als de eerste versie. De data voor fase 1 en fase 2 van een versoepeling blijven 4 mei en, onder voorbehoud, 18 mei. Daarna zal het wachten zijn tot ten vroegste 8 juni voor een volgende stap.

Maar op een aantal punten willen de experts duidelijk niet te veel aan de verbeelding overlaten. Zo wordt geadviseerd om mondmaskers, of een equivalent, verplicht te maken op het openbaar vervoer. Ook in scholen, waar er maximaal tien leerlingen per klas worden aangeraden, wordt het dragen van een mondmasker de norm. 'Alle leerlingen ouder dan twaalf en de leerkrachten zouden de hele dag een masker of een gelijkwaardige bedekking van mond en neus moeten dragen', luidt het.

Over bijeenkomsten tot tien mensen, een van de opvallendste voorstellen in de eerste versie, zijn de experts een stuk voorzichtiger. Het klinkt nu dat 'privébijeenkomsten thuis, in kleine groepen, verder onderzocht zullen worden'. Het Laatste Nieuws schrijft eveneens dat het voorstel geschrapt werd. In de plaats zal een andere toegeving komen, die toch iets meer sociaal contact mogelijk maakt, meldt die krant.

De tekst van de expertengroep is een advies. Het blijft de Nationale Veiligheidsraad die vrijdag beslist wat de nieuwe maatregelen zullen zijn.

