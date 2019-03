Opnieuw Belgische IS-strijder ter dood veroordeeld in Irak

Dat meldt de Britse krant Daily Mail en wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken in Brussel.

Bilal Al Marchohi werd gevangengenomen door Amerikaanse troepen bij de herovering van de Syrische stad Raqqa. Hij gaf zichzelf over. Daarna werd hij uitgeleverd aan buurland Irak, waar hij nu ter dood werd veroordeeld. Als bewijs tegen hem werd onder meer de inhoud van zijn smartphone gebruikt, waarop foto's te zien waren van Al Marchohi met een vuurwapen en foto's waarop hij een handgebaar maakt dat verband houdt met IS.

Tijdens het proces zei Al Marchohi dat hij als Belg in België zou moeten worden berecht en niet in Irak. Eerder kreeg ook al Tarik Jadaoun uit Verviers de doodstraf in Irak. Hij werd intussen ondervraagd door Belgische speurders in een rogatoire commissie. Jadaoun stelde zich in een gesprek met VRT-journalist Rudi Vranckx voor als een meeloper, maar zou aan Amerikaanse verhoorders hebben bekend dat hij rechtstreeks betrokken was bij meerdere aanslagcomplotten, waarvan er zeker twee voor doden in Europa hebben gezorgd.

Buitenlandse Zaken heeft bij de Iraakse regering herhaald dat België tegen de doodstraf op Belgische burgers is gekant.