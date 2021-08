Defensie heeft vandaag drie 'bijna complete' vluchten kunnen uitvoeren met C-130's tussen Kaboel en Islamabad. Dat werd maandag vernomen van militaire en diplomatieke bronnen.

Ongeveer 280 personen werden zo uit Kaboel geëvacueerd: een 240-tal Belgen en rechthebbenden, een veertigtal Nederlanders en één Zweed. Er waren maandag vier rotaties voorzien, maar één rotatie heeft niet kunnen plaatsvinden door een technisch defect, klonk het bij het leger. Dinsdag heeft België tot zes slots ingepland.

Eerder op de dag kwamen ook al twee vluchten uit Islamabad aan op de luchthaven van Melsbroek, met meer dan 220 mensen aan boord. Het gaat om Belgen en personen die met hen verbonden zijn.

De geëvacueerden werden naar de kazerne van Peutie gebracht. Daar volgt een identiteitscontrole en een medische controle met onder meer een PCR-test voor covid-19. Ook de militaire inlichtingendienst ADIV en Staatsveiligheid voeren er controles uit.

Volgens een diplomatieke bron is er maandagavond nog een derde strategische vlucht voorzien naar Melsbroek, uitgevoerd door Air Belgium, met 250 personen aan boord. Volgens de bronnen blijft de situatie in Kaboel volatiel, en blijft het in het bijzonder voor niet-Belgen erg moeilijk om de luchthaven te bereiken. Het gaat dan over de mensenrechten- en vrouwenrechtenactivisten die België ook wil evacueren.

Luchtbrug

Een exact cijfer van het aantal Belgen dat nog geëvacueerd moet worden konden de bronnen maandag niet kwijt. De lijst is een 'levend document', aangezien ook andere landen evacuaties uitvoeren en sommige mensen ondertussen niet meer geëvacueerd willen worden omdat bijvoorbeeld hun gezinsleden niet mee kunnen.

Voor de evacuatie van burgers uit Afghanistan heeft het Belgische leger een luchtbrug opgezet tussen de Afghaanse hoofdstad Kaboel en Islamabad, in het buurland Pakistan. Twee C-130's voeren dagelijks verschillende vluchten tussen de twee hoofdsteden uit.

Dramatisch

Ondertussen is de situatie op de luchthaven in Kaboel dramatisch. Het Duitse leger is daarom nu ook in actie gekomen buiten de luchthaven om mensen te evacueren.

De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer zei maandag bij Bild TV dat het momenteel bijna niet meer mogelijk is om tot aan de luchthaven te geraken. 'Daarom moeten we er veel meer toe overgaan om de mensen als het ware af te halen. En dat doen we.'

Volgens Bild TV hebben elite-soldaten van de Duitse speciale eenheid KSK (Kommando Spezialkräfte) een gezin uit München uit Kaboel gered en tijdens die missie het terrein van de luchthaven verlaten. Bij de geheime operatie "Blue Light" zouden de militairen te voet op pad zijn gegaan en een 19-jarige jonge vrouw, haar kleine broer en haar moeder gered hebben, zo werd vernomen uit veiligheidskringen. De operatie duurde naar verluidt ongeveer een uur.

Het Duitse leger was tot nu toe niet buiten de luchthaven van Kaboel geweest voor evacuatie-opdrachten. Er werden wel twee helikopters naar Afghanistan ontplooid, maar die kwamen nog niet in actie in het stadsgebied van de Afghaanse hoofdstad.

Maandagmorgen kwam het aan de noordpoort van de luchthaven van Kaboel tot een vuurgevecht tussen Afghaanse veiligheidsdiensten, Duitse en Amerikaanse soldaten en onbekende aanvallers. Een lid van de Afghaanse ordetroepen werd daarbij gedood.

Strenge controles

Vanaf vandaag zou Washington bovendien nog strikter controleren: enkel Amerikaanse staatsburgers, personen die een green card hebben en burgers van NAVO-landen zullen de luchthaven nog binnen kunnen. Fixers, tolken, mensenrechtenactivisten en anderen die door westerse landen beloftes gedaan waren, zouden niet meer toegelaten worden.

Zondag zijn ruim 16.000 mensen door het Amerikaanse leger en partnerlanden geëvacueerd uit Kaboel. Volgens een bron van CNN staan nog altijd zowat 20.000 mensen buiten aan de luchthaven te wachten op evacuatie.

Terreurdreiging

Overigens heeft Kramp-Karrenbauer bevestigd dat er steeds meer dreigementen zijn van terroristische groeperingen in Kaboel. De Amerikaanse regering toonde zich zondag al bezorgd over een mogelijke aanslag van de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) op de luchthaven of in de onmiddellijke omgeving.

Volgens Belgische experts is er, zeker op korte termijn, geen grotere terreurdreiging in ons land.

Ongeveer 280 personen werden zo uit Kaboel geëvacueerd: een 240-tal Belgen en rechthebbenden, een veertigtal Nederlanders en één Zweed. Er waren maandag vier rotaties voorzien, maar één rotatie heeft niet kunnen plaatsvinden door een technisch defect, klonk het bij het leger. Dinsdag heeft België tot zes slots ingepland. Eerder op de dag kwamen ook al twee vluchten uit Islamabad aan op de luchthaven van Melsbroek, met meer dan 220 mensen aan boord. Het gaat om Belgen en personen die met hen verbonden zijn. De geëvacueerden werden naar de kazerne van Peutie gebracht. Daar volgt een identiteitscontrole en een medische controle met onder meer een PCR-test voor covid-19. Ook de militaire inlichtingendienst ADIV en Staatsveiligheid voeren er controles uit.Volgens een diplomatieke bron is er maandagavond nog een derde strategische vlucht voorzien naar Melsbroek, uitgevoerd door Air Belgium, met 250 personen aan boord. Volgens de bronnen blijft de situatie in Kaboel volatiel, en blijft het in het bijzonder voor niet-Belgen erg moeilijk om de luchthaven te bereiken. Het gaat dan over de mensenrechten- en vrouwenrechtenactivisten die België ook wil evacueren. Een exact cijfer van het aantal Belgen dat nog geëvacueerd moet worden konden de bronnen maandag niet kwijt. De lijst is een 'levend document', aangezien ook andere landen evacuaties uitvoeren en sommige mensen ondertussen niet meer geëvacueerd willen worden omdat bijvoorbeeld hun gezinsleden niet mee kunnen. Voor de evacuatie van burgers uit Afghanistan heeft het Belgische leger een luchtbrug opgezet tussen de Afghaanse hoofdstad Kaboel en Islamabad, in het buurland Pakistan. Twee C-130's voeren dagelijks verschillende vluchten tussen de twee hoofdsteden uit. Ondertussen is de situatie op de luchthaven in Kaboel dramatisch. Het Duitse leger is daarom nu ook in actie gekomen buiten de luchthaven om mensen te evacueren. De Duitse minister van Defensie Annegret Kramp-Karrenbauer zei maandag bij Bild TV dat het momenteel bijna niet meer mogelijk is om tot aan de luchthaven te geraken. 'Daarom moeten we er veel meer toe overgaan om de mensen als het ware af te halen. En dat doen we.' Volgens Bild TV hebben elite-soldaten van de Duitse speciale eenheid KSK (Kommando Spezialkräfte) een gezin uit München uit Kaboel gered en tijdens die missie het terrein van de luchthaven verlaten. Bij de geheime operatie "Blue Light" zouden de militairen te voet op pad zijn gegaan en een 19-jarige jonge vrouw, haar kleine broer en haar moeder gered hebben, zo werd vernomen uit veiligheidskringen. De operatie duurde naar verluidt ongeveer een uur. Het Duitse leger was tot nu toe niet buiten de luchthaven van Kaboel geweest voor evacuatie-opdrachten. Er werden wel twee helikopters naar Afghanistan ontplooid, maar die kwamen nog niet in actie in het stadsgebied van de Afghaanse hoofdstad.Maandagmorgen kwam het aan de noordpoort van de luchthaven van Kaboel tot een vuurgevecht tussen Afghaanse veiligheidsdiensten, Duitse en Amerikaanse soldaten en onbekende aanvallers. Een lid van de Afghaanse ordetroepen werd daarbij gedood. Vanaf vandaag zou Washington bovendien nog strikter controleren: enkel Amerikaanse staatsburgers, personen die een green card hebben en burgers van NAVO-landen zullen de luchthaven nog binnen kunnen. Fixers, tolken, mensenrechtenactivisten en anderen die door westerse landen beloftes gedaan waren, zouden niet meer toegelaten worden.Zondag zijn ruim 16.000 mensen door het Amerikaanse leger en partnerlanden geëvacueerd uit Kaboel. Volgens een bron van CNN staan nog altijd zowat 20.000 mensen buiten aan de luchthaven te wachten op evacuatie. Overigens heeft Kramp-Karrenbauer bevestigd dat er steeds meer dreigementen zijn van terroristische groeperingen in Kaboel. De Amerikaanse regering toonde zich zondag al bezorgd over een mogelijke aanslag van de terreurmilitie Islamitische Staat (IS) op de luchthaven of in de onmiddellijke omgeving.Volgens Belgische experts is er, zeker op korte termijn, geen grotere terreurdreiging in ons land.