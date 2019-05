Opmerkelijke opkomst voor de Europese verkiezingen

Ewald Pironet Senior writer van Knack

Zo'n 51 procent van de meer dan 400 miljoen kiesgerechtigde Europeanen in 28 lidstaten heeft tussen donderdag en zondag deelgenomen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Dat is een trendbreuk, want sinds de eerste verkiezing in 1979 ging de opkomst voor de Europese stembusgang gestaag achteruit: tot 42,6 procent vijf jaar geleden.