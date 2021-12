Vanaf 1 januari verliezen tienduizenden mensen het recht op extra terugbetaling van onder meer brillen. Armoedeorganisaties luiden de alarmbel. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) staat open voor een oplossing en kijkt naar de mutualiteiten.

Begin deze maand slaakte het Netwerk tegen Armoede een noodkreet. Vanaf 1 januari 2022 zou een nieuwe regeling haast onopgemerkt in werking treden: mensen die minstens twee jaar geen lidgeld betaald hebben aan hun mutualiteit zouden niet alleen het recht op een aanvullende verzekering verliezen, maar ook een uitsluiting van twee jaar riskeren.

In die periode moeten zij wel ledenbijdrage betalen, maar zonder bijkomende voordelen. Officieel een wachttijd, voor tegenstanders een 'straftijd', die ook geldt bij een overstap naar een ander ziekenfonds.

Dat betekent dat wanbetalers nog verzekerd zijn voor 'gewone' terugbetalingen, zoals een bezoek aan de huisarts of tandarts, maar niet voor de extra terugbetaling van pakweg een bril of thuiszorg - de voordelen verschillen per mutualiteit.

'De impact is gigantisch', waarschuwde het Netwerk tegen Armoede. De maatregel, die het levenslicht zag tijdens de regering-Michel, 'kan voor zwarte sneeuw zorgen in kwetsbare gezinnen, met zware gezondheidsproblemen en schrijnende toestanden tot gevolg'.

De armoedeorganisaties en wij staan aan dezelfde kant. Sandra Derieuw (CM)

Druk op OCMW's

In een opiniestuk op Knack.be trok Saamo Gent (het vroegere Samenlevingsopbouw) eveneens van leer: 'Deze sanctie duwt mensen in armoede alleen maar dieper in de armoede. Het zal ertoe leiden dat zij noodzakelijke zorgen, zoals hospitalisaties, afzeggen of uitstellen.'

Begin deze maand telde Netwerk Tegen Armoede ruim 70.000 mogelijke gedupeerden bij de CM en de socialistische mutualiteiten. De kans bestaat evenwel dat die groep na herinneringsbrieven is verkleind.

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) staat open voor een aanpassing, zo laat zijn kabinet weten. Hij kijkt naar het overleg van de ziekenfondsen en het Netwerk Tegen Armoede, dat gisteren al een eerste keer bijeenkwam. 'Wij verwachten spoedig een voorstel dat op korte termijn kan omgezet worden.'

Volgens Sandra Derieuw van de CM is er dan ook een oplossing in de maak. Volgens de huidige voorstellen zou de wachttijd niet langer 24, maar 6 maanden bedragen. 'De armoedeorganisaties en wij staan aan dezelfde kant, we willen samen zoeken naar oplossingen.'

Bij de socialistische mutualiteiten klinkt het dat er 'verschillende oplossingen op tafel liggen'.

Het probleem is eveneens op de radar verschenen van PS-minister Karine Lalieux, bevoegd voor Armoedebestrijding. Mocht de regeling in werking treden, dan zou die de druk op de OCMW's verhogen. 'De effecten van deze nieuwe regelgeving moeten we zeer goed in de gaten houden', zegt haar woordvoerder. Lalieux wil ook in gesprek gaan met Vandenbroucke.

Het Netwerk Tegen Armoede wenste gisteren niet te reageren.

Begin deze maand slaakte het Netwerk tegen Armoede een noodkreet. Vanaf 1 januari 2022 zou een nieuwe regeling haast onopgemerkt in werking treden: mensen die minstens twee jaar geen lidgeld betaald hebben aan hun mutualiteit zouden niet alleen het recht op een aanvullende verzekering verliezen, maar ook een uitsluiting van twee jaar riskeren.In die periode moeten zij wel ledenbijdrage betalen, maar zonder bijkomende voordelen. Officieel een wachttijd, voor tegenstanders een 'straftijd', die ook geldt bij een overstap naar een ander ziekenfonds.Dat betekent dat wanbetalers nog verzekerd zijn voor 'gewone' terugbetalingen, zoals een bezoek aan de huisarts of tandarts, maar niet voor de extra terugbetaling van pakweg een bril of thuiszorg - de voordelen verschillen per mutualiteit.'De impact is gigantisch', waarschuwde het Netwerk tegen Armoede. De maatregel, die het levenslicht zag tijdens de regering-Michel, 'kan voor zwarte sneeuw zorgen in kwetsbare gezinnen, met zware gezondheidsproblemen en schrijnende toestanden tot gevolg'.In een opiniestuk op Knack.be trok Saamo Gent (het vroegere Samenlevingsopbouw) eveneens van leer: 'Deze sanctie duwt mensen in armoede alleen maar dieper in de armoede. Het zal ertoe leiden dat zij noodzakelijke zorgen, zoals hospitalisaties, afzeggen of uitstellen.'Begin deze maand telde Netwerk Tegen Armoede ruim 70.000 mogelijke gedupeerden bij de CM en de socialistische mutualiteiten. De kans bestaat evenwel dat die groep na herinneringsbrieven is verkleind. Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) staat open voor een aanpassing, zo laat zijn kabinet weten. Hij kijkt naar het overleg van de ziekenfondsen en het Netwerk Tegen Armoede, dat gisteren al een eerste keer bijeenkwam. 'Wij verwachten spoedig een voorstel dat op korte termijn kan omgezet worden.'Volgens Sandra Derieuw van de CM is er dan ook een oplossing in de maak. Volgens de huidige voorstellen zou de wachttijd niet langer 24, maar 6 maanden bedragen. 'De armoedeorganisaties en wij staan aan dezelfde kant, we willen samen zoeken naar oplossingen.'Bij de socialistische mutualiteiten klinkt het dat er 'verschillende oplossingen op tafel liggen'.Het probleem is eveneens op de radar verschenen van PS-minister Karine Lalieux, bevoegd voor Armoedebestrijding. Mocht de regeling in werking treden, dan zou die de druk op de OCMW's verhogen. 'De effecten van deze nieuwe regelgeving moeten we zeer goed in de gaten houden', zegt haar woordvoerder. Lalieux wil ook in gesprek gaan met Vandenbroucke. Het Netwerk Tegen Armoede wenste gisteren niet te reageren.