Ophef rond audiofragment De Wever over 'Air Francken'

In de Franstalige media is een audiofragment uit 2016 opgedoken, waarin N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens een interne vergadering lijkt te suggereren dat hij in samenspraak met toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken razzia's organiseerde in Antwerpen, in functie van het aantal beschikbare plaatsen in gesloten centra en op repatriëringsvluchten van 'Air Francken'.

Theo Francken en Bart De Wever.

Het Franstalige weekblad Le Vif kon de hand leggen op een audiofragment uit 2016. N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever spreekt tijdens een interne vergadering in het Antwerpse Hoboken, met volgens het weekblad zowat 120 aanwezige militanten. Hij heeft het over de migratieproblematiek, op dat moment nog de bevoegdheid van N-VA-staatssecretaris Theo Francken. De Wever zegt dat er niet genoeg plaats is om mensen zonder papieren op te sluiten en terug te sturen, en zegt vervolgens dat hij bij Francken 'plaatsen reserveert' vooraleer hij een razzia organiseert om mensen zonder papieren op te pakken. 'Dat gaat zo ver, en je moet het nu niet aan de grote klok hangen, dat we, voordat we actie doen, plaatsen reserveren', zegt hij. 'Dat is nu het voordeel dat je een bevriende staatssecretaris hebt. Dat wij zeggen dat we een razzia gaan doen, bijvoorbeeld in het Schipperskwartier, dat doen we al eens, dat wij vragen: hoeveel plaatsen heb je eigenlijk voor ons? Hoeveel kunt ge er wegsteken? En naar waar vertrekt uw volgende vlieger?' De N-VA-voorzitter suggereert daarna dat hij op basis van de bestemmingen van repatriëringsvluchten nationaliteiten viseert. 'Je kan daarmee lachen, maar dat is echt zo hé. En dus dan wordt er opgepakt totdat de bak vol is hé, en liefst die nationaliteiten voor "Con Air" of "Air Francken". Als je die stoeltjes kan volzetten, zou je zot zijn om het niet te doen.' Bij Groen reageren ze alvast verbolgen op de uitspraken van De Wever. 'Het ware gelaat van Bart De Wever', zegt voorzitster Meyrem Almaci op Twitter. 'Zowel de inhoud als de woordkeuze van dit fragment zijn ronduit schokkend.' Ook de Brusselse PS reageerde al ontzet via Twitter. De inhoud van het gelekte audiofragment werd reeds in 2016 gepubliceerd op Knack.be. Lees hier het artikel uit 2016: Nieuw gesloten centrum in Antwerpen voor criminele sans-papiers Lees ook: CD&V en SP.A willen Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) grondig tegen het licht houden