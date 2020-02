Op sociale media in Nederland is veel te doen om een bericht op Facebook, Twitter en Instagram van Thierry Baudet, de voorman van de rechts-populistische partij Forum Voor Democratie (FVD).

'Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastiggevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD', postte Baudet zaterdag.

Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door 4 Marokkanen in de trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FVD — Thierry Baudet (@thierrybaudet) January 31, 2020

Andere treinreizigers reageerden hierop en gaven aan dat het anders lag. Zij hadden gezien dat vrijdagavond de vervoersbewijzen van de vrouwen werden gecontroleerd door personeel in burgerkleding van de Nederlandse Spoorwegen. Een NS-woordvoerder bevestigt dat dergelijke routinechecks tegen zwartrijders vaker worden gedaan. In de trein wordt dan omgeroepen dat er op deze manier gecontroleerd gaat worden.

Volgens de zegsman herkende een van zijn collega's zichzelf op de foto die bij het bericht van Baudet stond. Deze NS'er controleerde vrijdagavond tussen 20.00 en 21.00 uur in de trein naar Amsterdam met twee collega's en een politieagent of reizigers een treinticket hadden.

De twee vrouwelijke reizigers geloofden eerst niet dat de controleurs NS-medewerkers waren. Nadat de controleurs en de agent hun legitimatie hadden laten zien, lieten de reizigsters gewoon hun kaartje zien, aldus de NS.

Geen uitglijder

Nu duidelijk is dat de zogenaamde 'lastigvallende Marokkanen' eigenlijk conducteurs waren, zijn de commentaren niet min. De Nederlandse populisme-expert Cas Mudde haalt op Twitter uit naar de tactieken van Baudet, maar ook naar de manier waarop de media radicaal rechts en racisme normaliseren door de tweet van Baudet 'een uitglijder' te noemen.

Zolang media racisme nog als "uitglijder" beschrijven, zelfs van politicus die zo vaak "uitglijdt" dat hij nauwelijks nog recht staat, maken media de problemen eerder groter dan kleiner. https://t.co/OPMXWCbsZN — ©️as Ⓜ️udde (@CasMudde) February 2, 2020

Baudet reageert

Baudet heeft intussen gereageerd op de kwestie. Op zijn Facebookaccount vertelt hij over het incident, waarbij hij zegt 'te snel, en te stevig te hebben uitgelaten op sociale media.'

Statement incident in de trein Afgelopen vrijdagavond heeft zich in mijn naaste omgeving een vervelend incident... Geplaatst door Thierry Baudet op Maandag 3 februari 2020

Excuses

De uitleg van Baudet is voor de fractievoorzitters van de Nederlandse regeringspartijen echter onvoldonde. Ze hebben Baudet intussen opgeroepen zijn excuses aan te bieden naar aanleiding van zijn tweet van afgelopen vrijdag. Dat schrijft De Telegraaf. Baudet heeft intussen zelf nog altijd niet gereageerd op zijn ophefmakende tweet.

De politie onderzoekt of ze aangifte kan doen tegen Baudet. Ze bekijkt of er sprake is van een 'strafbaar feit', laat de woordvoerder van de Landelijke Eenheid weten na berichtgeving door RTL Nieuws. De Nederlandse premier Mark Rutte wil niet reageren op de ophef: 'Dan word ik zo'n commentator.'

