In de Kamer verklaarde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dat de zes vrouwen die België deze zomer terughaalde uit kampen in Syrië, nog altijd 'achter slot en grendel' zitten. Nochtans is een van hen al sinds oktober vrij.

Dt schrijft De Morgen.

'Ik kan u garanderen dat die zes dames achter slot en grendel zitten', antwoordde Van Quickenborne vorige week in de plenaire vergadering op vragen van N-VA-Kamerlid Koen Metsu. In tegenstelling tot wat de minister zei, is een van hen, de 34-jarige S.A., al sinds oktober vrij. S.A. vertrok naar Syrië in 2015, een jaar nadat Islamitische Staat het kalifaat had uitgeroepen. Eens terug in België werd de vrouw meteen opgesloten in de gevangenis, omdat ze in België bij verstek veroordeeld was tot 5 jaar cel. Ze tekende verzet aan tegen die veroordeling en half oktober verminderde de rechtbank haar straf tot drie jaar met uitstel, waarna ze vrijkwam maar wel een resem voorwaarden opgelegd kreeg.

'Vergissing'

Tijdens de plenaire vergadering bleek minister Van Quickenborne verkeerd geïnformeerd door het federaal parket, aldus de krant. 'Onze documenten waren niet up-to-date, dus dat was een vergissing', zegt de parketwoordvoerder. De minister wil verder niet reageren.

'Niet enkel geeft de minister blijk van het feit dat hij niet op de hoogte is van een van zijn belangrijkste dossiers, gezien ik hem hier als parlementslid op moest wijzen, maar bovendien is het ook zijn verantwoordelijkheid dat er na luttele maanden al een IS-lid in ons land op vrije voeten loopt', reageert Metsu.

