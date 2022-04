OpenPharma: de miljoenen van de farma-industrie

875 miljoen euro. Dat gigantische bedrag hebben farmabedrijven en fabrikanten van medische hulpmiddelen op vier jaar tijd overgemaakt aan artsen, ziekenhuizen en andere spelers uit de Belgische gezondheidszorgsector. Via de Franse vereniging Euros For Docs kregen Knack, De Tijd, Le Soir en Médor toegang tot alle gegevens die zijn gepubliceerd in het Belgische Transparantieregister. Met een team van elf reporters en datajournalisten doorploegden we gedurende 4 maanden de cijfertabellen, analyseerden jaarrekeningen en lobbyregisters, en contacteerden meer dan 160 betrokkenen voor een reactie. De resultaten publiceren we van 27 tot 30 maart in het project OpenPharma.