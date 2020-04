OpenVld onderzoekt volop wanneer en hoe de partij haar voorzittersverkiezingen kan heropstarten. Zo ligt er een plan op tafel om een alternatief te voorzien voor de 110 fysieke stemlocaties. Er zou dan digitaal of per brief of telefoon gestemd kunnen worden.

Normaal gezien moest intussen geweten zijn wie Gwendolyn Rutten opvolgt als OpenVld-voorzitter. Maar omwille van de coronacrisis besliste de partij op 19 maart om de voorzittersverkiezingen - een race tussen Els Ampe, Egbert Lachaert, Stefaan Nuytten en Bart Tommelein - met twee maanden uit te stellen.

De afgelopen week is gezocht naar manieren om het verkiezingsproces opnieuw op gang te trekken. De kwestie werd maandag ook besproken op een uitgebreid partijbestuur. Daar is voorgesteld om te voorzien in een alternatief voor de fysieke stemlocaties die door de coronacrisis niet kunnen gebruikt worden. 'Naast digitaal stemmen, zal men daarom ook per brief of telefoon kunnen stemmen', luidt het in een bericht na afloop van het partijbestuur.

De verdere modaliteiten en de exacte timing zullen volgens de partij spoedig uitgewerkt worden in overleg met het kiescomité en de vier kandidaat-voorzitters. Daarna volgt een beslissing door het partijbestuur. Volgens HLN.be zou er ten laatste op 31 mei een opvolger moeten zijn aangeduid voor Rutten.

Normaal gezien moest intussen geweten zijn wie Gwendolyn Rutten opvolgt als OpenVld-voorzitter. Maar omwille van de coronacrisis besliste de partij op 19 maart om de voorzittersverkiezingen - een race tussen Els Ampe, Egbert Lachaert, Stefaan Nuytten en Bart Tommelein - met twee maanden uit te stellen. De afgelopen week is gezocht naar manieren om het verkiezingsproces opnieuw op gang te trekken. De kwestie werd maandag ook besproken op een uitgebreid partijbestuur. Daar is voorgesteld om te voorzien in een alternatief voor de fysieke stemlocaties die door de coronacrisis niet kunnen gebruikt worden. 'Naast digitaal stemmen, zal men daarom ook per brief of telefoon kunnen stemmen', luidt het in een bericht na afloop van het partijbestuur. De verdere modaliteiten en de exacte timing zullen volgens de partij spoedig uitgewerkt worden in overleg met het kiescomité en de vier kandidaat-voorzitters. Daarna volgt een beslissing door het partijbestuur. Volgens HLN.be zou er ten laatste op 31 mei een opvolger moeten zijn aangeduid voor Rutten.