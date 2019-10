Open VLD heeft grote vragen bij het PVDA-amendement op de voorlopige twaalfden, maar zal de tekst toch goedkeuren. Dat heeft Egbert Lachaert, de fractieleider in de Kamer, donderdag laten verstaan in het Radio 1-programma De Ochtend. 'Voor ons is het belangrijkste dat de overheid na 1 november kan blijven functioneren.'

De plenaire Kamer stemt donderdag over de voorlopige twaalfden voor de maanden november en december. Dat daarvoor in de herfstvakantie wordt samengekomen, is het gevolg van een amendement van de PVDA dat extra middelen vraagt voor verpleegkundig personeel, ten belope van zowat 400 miljoen euro op jaarbasis.

Open VLD is niet gelukkig met dat amendement, maar zal de voorlopige twaalfden wel goedkeuren. Dat heeft fractieleider Egbert Lachaert duidelijk gemaakt. 'We zullen dat goedkeuren, met het amendement van PVDA', zo verklaarde hij. 'We kunnen de werking van de overheid niet hypothekeren.'

Dode letter

Lachaert betreurt wel dat het amendement dat meer middelen voor de zorg uittrekt 'een beetje holderdebolder' werd toegevoegd. 'Je keurt nu een budget goed, maar je weet niet goed waaraan het gespendeerd moet worden', zo klinkt het. 'Het was beter geweest daar eerst een wettelijk basis voor te creëren.'

Peter Mertens van PVDA spreekt die kritiek tegen. Hij wijst erop dat zijn partij in juni al een dergelijke tekst had voorgelegd en spreekt nu over 'een krachtig signaal aan een sector in nood'.

'Ik verwacht ook dat dit wordt omgezet in een KB. De regering moet dit uitvoeren', zegt hij. Eerder had Open VLD laten verstaan dat het amendement wellicht dode letter zal blijven.

Mertens verzet zich ook tegen de kritiek van de meerderheid, die stelt dat de bijkomende middelen voor de zorgsector voor extra begrotingsproblemen zorgen. De PVDA'er legt de verantwoordelijkheid voor het begrotingstekort bij de vorige regering. 'Dit is de olifant die tegen de muis zegt dat ze moet stoppen met stof te maken.'