Open VLD wil nieuwe verkiezingen na mogelijke onregelmatigheden in Oosterzele

Lijsttrekker Filip Michiels verwijt burgemeester Johan Van Durme (CD&V) en eerste schepen Christ Meuleman (CD&V) inbreuken op de privacywetgeving. Het kartel CD&V/N-VA, dat nipt een absolute meerderheid in stand kon houden, zou ook bepaalde campagne-uitgaven niet correct aangeven en andere verkiezingswetgeving met de voeten hebben getreden. Burgemeester Van Durme wil de aantijgingen weerleggen voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen heeft nog geen datum vastgelegd waarin over de beschuldigingen wordt geoordeeld.

Open Vld stelt zich vragen bij een reeks brieven en mails aan inwoners die eerder in contact stonden met de burgemeester of het schepencollege. Die adressen werden gebruikt tijdens de campagne, wat in strijd is met de privacywetgeving. Michiels stapt met die documenten naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. 'Een vraag om een tegenprestatie in het stemhokje voor diensten die eerder werden bewezen', vindt hij. Burgemeester van Durme ontkent de beschuldiging. 'Sommige mensen hebben ons vragen gesteld. Wij hebben daarop geantwoord', zegt hij over de bewuste briefwisseling.

Michiels stelt zich bovendien vragen bij bepaalde verkiezingsuitgaven. Een kandidaat mag tijdens de campagne 1.250 euro uitgeven. 'Als we marktconforme prijzen van het gebruikte campagnemateriaal bekijken, vragen we ons af of alles is aangegeven.' Maar Van Durme spreekt van een 'sluitend' onkostendossier. Ook de rondrit van een promotiekaravaan op de verkiezingsdag - wanneer geen campagne gevoerd mag worden - stoort Michiels, evenals een bulk-sms met 'leugenachtige' beweringen door de meerderheidspartij.

Van Durme is vastbesloten een eigen dossier samen te stellen en de aantijgingen te weerleggen. 'Dit lijkt op een dossier van slechte verliezers', vindt hij.