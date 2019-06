De Brusselse toppers van Open VLD hebben maandag tijdens het partijbestuur de opdracht gekregen niet te snel te gaan tijdens de onderhandelingen voor een Brusselse regering. De achterliggende bedoeling is dat ook zusterpartij MR deel uitmaakt van de Brusselse bewindsploeg. Dat schrijft De Tijd maandag en werd in liberale kringen bevestigd aan Belga.

De regeringsvorming in het Brussels gewest gebeurt traditioneel afzonderlijk. Aan Nederlandstalige kant is er sinds vorige week een afspraak tussen Groen, Open VLD en SP.A om de onderhandelingen op te starten. In het Franstalige gedeelte gingen Brussels PS-voorzitster Laurette Onkelinx en uittredend minister-president Rudi Vervoort vorige week van start met hun consultaties.

Tijdens het partijbestuur kregen Brusselaars Guy Vanhengel en Sven Gatz echter de boodschap op de rem te gaan staan tijdens de onderhandelingen en het tempo niet op te drijven. De boodschap was dat Open VLD zich in het hoofdstedelijk gewest heeft vastgeklonken aan de MR. Tijdens de vorige legislatuur maakte Open VLD wel nog deel uit van de meerderheid, terwijl de Franstalige liberalen op de oppositiebanken zaten.