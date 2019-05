Open VLD wil jongeren vanaf 15 jaar laten ondernemen

Open VLD wil jongeren al vanaf 15 jaar een officieel statuut geven om te kunnen ondernemen, als de ouders of voogd daar tenminste mee instemmen. 'Een studentenjob is in België mogelijk vanaf 15 jaar, maar als minderjarige ondernemen kan voorlopig niet', zegt Kamerlid Tim Vandenput.

4 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Studenten tussen 18 en 25 jaar oud kunnen nu al een speciaal statuut krijgen om een eigen zaak te beginnen die ze kunnen combineren met hun studies. Tot 2.600 euro kunnen ze quasi onbelast bijverdienen, en bovendien betalen ze geen sociale bijdragen zolang de bruto-inkomsten niet meer dan 6.648 euro bedragen. Tot 13.296 euro is er een verminderde bijdrage. Sinds de invoering van dat statuut begin 2017 telt België al meer dan 6.200 student-ondernemers, blijkt uit cijfers van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) en haar collega Denis Ducarme, minister van Zelfstandigen (MR). Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput gaat nog een stap verder en wil de regeling uitbreiden naar minderjarigen vanaf 15 jaar die bijvoorbeeld gras afrijden in de buurt, of computers herstellen en websites bouwen. Daar zou dan wel de toestemming van de ouders of voogd en de familierechtbank voor nodig zijn. Vandenput heeft daar ook al een wetsvoorstel voor klaar. In 2017 pleitte hij ook al eens voor zo'n statuut voor minderjarige ondernemers. In Nederland bestaat er al een regeling waaronder minderjarigen onder voorwaarden een zelfstandige activiteit kunnen uitbouwen. In 2016 deden meer dan 500 Nederlandse jongeren dat. Lees ook: De malaise van onze fiscaliteit: 'Ik heb veel rijke klanten gehad die géén belastingen betaalden'