De Vlaamse liberalen reageren gelaten, zelfs uitdagend, op de uitnodiging van het duo De Wever-Magnette aan de groenen. 'De twee keizers hebben hun akkoord, en zoeken nu alleen nog een hofnar.'

'De komende dagen zal moeten blijken of de uitnodiging voor de groenen waarachtig is.' De goesting druipt er niet meteen vanaf bij Groen. Toch staat dinsdag een opmerkelijke bijeenkomst gepland. Koninklijk opdrachthouders Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) zullen dan aan tafel gaan zitten met Kristof Calvo en Ecolo-covoorzitters Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane. Groen-voorzitter Meyrem Almaci zal via digitale weg aanschuiven.Na die ontmoeting moet duidelijk worden wat De Wever en Magnette precies in hun schild voeren. Zijn beide heren echt geïnteresseerd in wat de ecologisten te vertellen hebben? De groenen zijn ervoor beducht als lokaas te dienen om de liberalen aan de haak te slaan. Met veel bombarie steeg de al fragiele relatie tussen De Wever en de liberale familie afgelopen weekend naar een kookpunt. Nadat De Wever live op televisie de nota van Open VLD en MR een 'sprookje' noemde en een motie van wantrouwen uitsprak tegen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, schoot de blauwe top in een kramp. Dat De Wever en Magnette nu de afslag nemen richting groenen lijkt dus een doorzichtige poging tot een potje blufpoker. Een spelletje dat de liberalen maar al te graag meespelen. De absolute partijtoppers houden zich voorlopig koest, maar alvast de Open VLD-Kamerfractie liet zich niet onbetuigd. Met enkele sneren op sociale media werd er haast uitdagend gereageerd. 'De twee keizers hebben hun akkoord, en zoeken nu alleen nog een hofnar', zo tweette Kamerlid Bram Delvaux. 'Ook de groene collega's zullen een mening hebben over de nota. Next stop: PVDA?' De Vlaamse liberalen trokken grote ogen bij de nota van De Wever en Magnette. Dat symbooldossiers als de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en een betaalde Vlaamse feestdag 'afgekocht' worden met een stijging van de minimumuitkeringen en de invoering van een vermogenswinstbelasting, gaat er bij hen niet in. 'De nota wijkt niet sterk af van de nota-Magnette van december, behalve dan dat er een communautaire sausje is over gegoten', zegt Kamerlid Robby De Caluwé. 'Als dit de nota blijft, dan denk ik dat Groen-Ecolo een realistischere gesprekspartner is dan Open VLD en MR.'Nochtans staat de Open VLD officieel nog steeds open om aan tafel te komen. 'Maar laat ons eerlijk zijn', zegt De Caluwé, 'de indruk die Bart De Wever heeft gemaakt op televisie gaf niet veel hoop.' Dan rest er de liberalen niet veel opties, afgezien van de oppositie. 'Geen aangenaam vooruitzicht, maar we moeten een evenwichtig akkoord hebben', zucht De Caluwé.Diezelfde boodschap weerklinkt in een opiniestuk van twee leden van de jongerenafdeling van Open VLD op deze website. 'Nu de N-VA toch bezig is met de uitverkoop van haar programma, is het logisch dat ze gaat aankloppen bij die andere linkse partijen, Groen en Ecolo', luidt het. 'Wij pleiten nog liever voor oppositie.'Jong VLD-voorzitter Tess Minnens ondertekende de vrije tribune niet - pleiten voor oppositie is een brug te ver. Maar ze schaart zich wel achter de redenering. Jong VLD lanceerde dan ook een foto van ... blauwe tandpasta. 'We wensen Bart De Wever alle succes met de rood-groen-nationalistische coalitie. Moest (sic) het mislukken, hebben we stevige blauwe tandpasta klaar om de roodgroene smaak weg te wassen.' Een allusie op de 'Vlaamse tandpasta' die De Wever in december wilde gebruiken om de 'rood-groene smaak' van de nota-Magnette weg te spoelen.Hoe dan ook is de ondertoon duidelijk. De liberalen zijn naar eigen zeggen niet bang voor de oppositie, maar denken eveneens dat een geel-rood-groene regeringsploeg amper kans op slagen heeft. De 70 zetels van N-VA, PS, SP.A, CD&V en CDH zijn gedoemd om naar de liberalen terug te keren. En dan zullen De Wever en Magnette blauw water bij de wijn moeten doen. Maar na de grote woorden de afgelopen dagen is het nog maar de vraag of er voldoende vertrouwen kan worden gevonden vóór de vertrouwensstemming in september. Zo niet, dan moet premier Sophie Wilmès (MR) de enorme economische ravage aanpakken in lopende zaken. De inzet bij het pokerspel is hoog.