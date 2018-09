Open VLD-voorzitter Rutten haalt uit naar coalitiepartners over transmigratie

Vorige week besloot Staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken (N-VA) om een honderdvijftigtal mensen zonder papieren vrij te laten om plaats te maken voor transmigranten. Vandaag gaf de staatssecretaris op Radio 1 te kennen dat er een iemand werd vrijgelaten met een strafblad.

Open VLD-voorzitter is niet te spreken op de manier waarop de CD&V en N-VA elkaar in de haren te vliegen in plaats van het probleem aan te pakken. 'CD&V-burgemeesters beginnen niet toevallig snelwegparkings te sluiten om het probleem op tafel van de federale regering te leggen', zegt Rutten. Ook voor staatssecretaris Francken is Rutten niet mild. 'Normaal gezien zit je eerst samen met je administratie en zorg je ervoor dat er geen criminelen worden vrijgelaten. Niet nadien. Dit spierballengerol is de wereld op zijn kop. Een serieus probleem zoals transmigratie verdient geen politieke pingpongspelletjes. Ik roep beide partijen op om hun verstand te gebruiken want dit zorgt voor gevaarlijke situaties', aldus Rutten.

Rutten wil dat beide partijen de rangen te sluiten en samen zoeken naar oplossingen. Die zijn momenteel nog niet gevonden. 'Je kan mensen wel oppakken, maar je zal ze hoe dan ook moeten vrijlaten. Nu worden ze gewoonweg afgezet aan het Maximiliaanpark', aldus Rutten.