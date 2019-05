Indien de plannen van SP.A realiteit worden, zullen sommige leraars in het secundair onderwijs hun pensioen zien verminderen. Dat zegt Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD), naar aanleiding van de hogere solidariteitsbijdrage die de Vlaamse socialisten willen invoeren voor de hoogste pensioenen. Volgens SP.A-voorzitter John Crombez klopt dat niet: 'Tot 3.500 euro netto gaat iedereen er bij ons op vooruit. Dat bevestigt het Planbureau.'

Om een deel van hun pensioenplannen te betalen, wil sp.a de komende legislatuur een hogere solidariteitsbijdrage vragen van de hoogste pensioenen. Die ingreep moet tegen 2024 718 miljoen euro in het laatje brengen, volgens het prioriteitenlijstje dat de partij door het Planbureau heeft laten narekenen.

Volgens Van Quickenborne dreigen leerkrachten in het secundair onderwijs pensioen te verliezen, omdat ze in het vizier komen van de maatregel. Hij rekent voor dat 3.500 euro bruto neerkomt op zowat 2.200 euro netto. De Vlaamse liberalen gingen intussen aan het cijferen en berekenden dat ook Vlaamse ambtenaren en bepaalde politieagenten onder de maatregel zullen vallen. Sp.a-voorzitter Crombez ontkent dat. 'We hebben hier een heel jaar aan gewerkt, ook met de vakbonden uit het onderwijs om ervoor te zorgen dat die mensen daarvan worden uitgesloten', zei Crombez in Kies19 op Radio 1.

Waar gaat het om? Bij iedere indexering van de pensioenen wordt het percentage van de solidariteitsbijdrage vanaf 3.500 euro bruto een beetje verhoogd en vanaf 4.500 euro bruto gaat de bijdrage sterker omhoog. Die verhoging werkt in op de indexering, legt Crombez uit, niet op het pensioen zelf. 'Maar het Planbureau is zeer duidelijk. Door de verhoging van de belastingvrije som gaat iedereen tot 3.500 euro netto er bij ons op vooruit, dus zeker ook leerkrachten. Volgens de berekeningen van het Planbureau gaan gepensioneerden bij ons er het meeste op vooruit.'