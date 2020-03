De Vlaamse liberalen stellen de voorzittersverkiezing uit omwille van de coronacrisis. Dat heeft het partijbureau beslist.

'Het partijbestuur heeft digitaal met stemming per e-mail en met een ruime meerderheid van 69 procent beslist om de interne verkiezingen uit te stellen met twee maanden', laat de partij weten.

De druk was door de coronacrisis te groot geworden, luidt het op de Melsensstraat, waar het Open VLD-hoofdkwartier gevestigd is. 'Vanuit de verschillende partijgeledingen werd de afgelopen dagen de vraag gesteld of het in de huidige uitzonderlijke omstandigheden opportuun is om de tijdslijn van de verkiezing te volgen zoals gepland en aanstaande zaterdag de stemmingen te openen en te sluiten op respectievelijk 27 en 31 maart.'

Open VLD meldt nog dat huidig voorzitter Gwendolyn Rutten zich heeft onthouden bij de stemming. Zij blijft nu in ieder geval twee maanden langer aan boord.

Eerder op de dag hadden de Open VLD-jongeren al onthutst gereageerd op de aangekondigde stemming. Zo zou die niet volgens de statuten zijn verlopen.

Volgens Open VLD is alles echter waterdicht. 'De beslissing over het houden van interne verkiezingen op het moment dat ons land in een nooit geziene gezondheidscrisis verkeert, is geen louter technische maar ook een politieke afweging en die ligt dus bij de politieke verantwoordelijken van de partij.'

Het partijbestuur zal nu 'zo snel mogelijk en zodra de omstandigheden het opnieuw toelaten' kijken hoe en wanneer de interne verkiezingen kunnen doorgaan.

Eerder deze week werden kandidaat-voorzitters Egbert Lachaert, Bart Tommelein, Els Ampe en Stefaan Nuytten al gepolst naar hun mening over mogelijk uitstel. Ampe en Nuytten toonden zich voorstander, Lachaert niet. Tommelein zei er 'niet mee bezig te zijn'.

