Open VLD heeft, na juridisch advies te hebben ingewonnen, in een mededeling opheldering gegeven over de verkiezingsuitgaven voor de campagne van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi in 2019.

Eerder deze week ontstond commotie omdat de partij de Antwerpse nieuwkomer van een budget had voorzien om haar eigen campagne te voeren. Het ging om een bedrag van 53.000 euro.

De partijleiding won naar eigen zeggen juridisch advies in om te bevestigen dat de steun aan een kandidaat kan verlopen via facturen van een vennootschap. Dit blijkt mogelijk te zijn, als deze vennootschap diensten levert in het licht van het doel van een campagne of politieke start.

Open VLD benadrukt dat de partij niet vooraf geld schonk of betaalde, maar een budget ter beschikking stelde waarvoor een firma die diensten leverde, mocht factureren aan de partij.

Er is sprake van meerdere facturen. De eerste bedroeg 20.000 euro voor campageuitgaven zoals sociale media-advertenties en briefwisseling. Het ging om kosten die deels wel en deels niet aangifteplichtig waren.

De tweede factuur bedroeg 33.000 euro voor een persoonlijke medewerker. Deze kost was niet aangifteplichtig in het kader van de verkiezingsuitgaven, werd destijds geoordeeld.

De laatste factuur was van een communicatiebedrijf dat verbonden is aan El Kaouakibi. Tegenover deze factuur stonden eveneens reële campagne-communicatieprestaties voor meerdere kandidaten op de Antwerpse Kamer- en Vlaamse kandidatenlijsten, laat Open VLD weten. De factuur werd opgenomen in de aangiften van de betrokken kandidaten.

Non-actief

Eerder donderdag had voorzitter Egbert Lachaert de statutaire commissie van zijn partij, zeg maar het interne tuchtorgaan van de Open VLD, gevraagd om VEl Kaouakibi tijdelijk op non-actief te zetten.

Lachaert stelt de ingreep voor 'als bewarende maatregel ter bescherming van zowel haar als de partij in afwachting van de resultaten van de lopende onderzoeken'.

De vraag komt er naar aanleiding van de onderzoeken van de bewindvoerder en het gerecht naar vermeende malversaties bij de vzw Let's Go Urban.

'De partij benadrukt dat mevrouw El Kaouakibi haar verdediging in alle sereniteit als persoon moet kunnen voorbereiden en voeren in deze zaak', laat Open VLD weten. Ook benadrukt de partij dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Open VLD kan intussen naar eigen zeggen echter geen volledige kennis nemen van dit lopende dossier, wat een gedegen inschatting bemoeilijkt.

Het zou voorlopig slechts om een tijdelijke maatregel gaan. 'Dit als bewarende maatregel in afwachting van opheldering in deze zaak en in het belang van zowel Sihame El Kaouakibi als de partij. Vorige week werd al terughoudendheid van haar gevraagd in de uitoefening van haar mandaat als parlementslid namens Open VLD, waar zij zich ook aan houdt.'

El Kaouakibi zegt dat ze begrip heeft voor de maatregel. 'Maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit enkel tijdelijk hoeft te zijn', klinkt het. 'Ik heb vertrouwen in het onderzoek en hoop mijn engagement als jongerencoach, als politica, als Antwerpenaar, zo snel mogelijk te kunnen verderzetten', besluit El Kaouakibi.

El Kaouakibi dient strafklacht in 'wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude'

Ondertussen diende El Kaouakibi zelf een strafklacht in wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude in het dossier.

El Kaouakibi zelf herhaalt in een schriftelijke verklaring dat ze 'nooit ofte nimmer subsidiemiddelen op onrechtmatige wijze heeft aangewend'. Meer zelfs, El Kaouakibi dient zelf een strafklacht in 'wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude'. Volgens haar zijn er documenten die betrekking hebben op besprekingen van de raad van bestuur van Let's Go Urban 'op onrechtmatige wijze aangepast en/of verwijderd'. Daarnaast zegt El Kaouakibi dat ze het slachtoffer is geweest van een 'externe hacking waarbij een medewerker van LGU (Let's Go Urban, nvdr.) onrechtmatig geprobeerd heeft om zichzelf toegang te verschaffen tot een heel aantal belangrijke documenten'.

