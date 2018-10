Open VLD Lier blijft achter kandidaat staan die sympathie toonde voor Grijze Wolven

Open Vld blijft in Lier achter kandidaat (en huidig gemeenteraadslid) Yahya Degirmenci staan nadat hij opdook in een filmpje van N-VA over politici die sympathie zouden tonen voor de Turkse extreemrechtse beweging Grijze Wolven. Volgens lijsttrekker Marleen Vanderpoorten heeft Degirmenci verklaard dat zijn posts op sociale media louter het doel hadden om informatie te verspreiden en betekenen ze dus geen steunbetuiging.

Degirmenci deelde op Facebook onder meer berichten en filmpjes die lovend zijn over Devlet Bahçeli, de leider van de Turkse ultrarechtse MHP-partij achter de Grijze Wolven. 'Ik steek voor geen enkele kandidaat mijn hand in het vuur, maar een bericht delen op Facebook betekent daarom nog niet dat je het met alles wat daarin staat eens bent', zegt lijsttrekker Vanderpoorten. 'Ik ben daarentegen wel persoonlijk geraakt door deze heksenjacht en kan me niet van de indruk ontdoen dat die is ingegeven door zenuwachtigheid bij N-VA, nota bene onze coalitiepartner in Lier, in de aanloop naar de verkiezingen.'