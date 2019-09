Open VLD kant zich tegen het voorstel van Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) om een sluitingsuur op te leggen aan cafés die hun terras nog niet opgedoekt hebben als leerlingen 's ochtends naar school trekken.

De maatregel van Ridouani volgt op de kritiek die de KUL-rector Luc Sels afgelopen donderdag in een gesprek op ROBtv uitte op het feit dat er 's ochtends op de Oude Markt nog steeds cafés open zijn op het ogenblik dat er leerlingen passeren op weg naar hun school en dat die zo getuige zijn 'van klanten met zichtbaar overmatig drankgebruik'. Ridouani wil cafés die zich niet houden aan de hoger vermelde regels een tijdlang sluiten.

'Als liberaal doet het me pijn dat het betuttelen en verbieden zich als een olievlek uitbreidt. Open VLD is tegen het opleggen van een sluitingsuur omdat het een gemakkelijkheidsoplossing is', aldus Rik Daems (Open VLD).

De partij vindt het meer aangewezen dat de stad samen met de horeca en de KU Leuven nieuwe sensibiliseringscampagnes organiseert. Bij de aanpak van zatte studenten die het te bont maken of herrie schoppen, moeten voor Open VLD de ouders betrokken worden en transportkosten naar het politiekantoor op hen verhaald worden.