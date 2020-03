Het ontslagnemend partijbureau van de Open VLD zou beslissen of de voorzittersverkiezingen zullen worden uitgesteld. Dat vernam Knack.

Het was jongerenvoorzitter Tess Minnens die aan de alarmbel trok. 'Woensdagavond ontvingen we het signaal dat het partijbureau digitaal zal stemmen over het al dan niet uitstellen van de interne verkiezingen. We zijn ontgoocheld over deze manier van werken.' Een partijtopper bevestigt dat de stemming zal plaatsvinden.

Volgens de jongeren heeft het partijbureau - het belangrijkste politieke orgaan van de partij - geen zeggenschap over het uitstel. 'Het is de partijraad die hierover moet oordelen. Een aftredend partijbureau kan de spelregels toch niet veranderen terwijl het spel nog bezig is?', zegt Minnens. Die partijraad is veel ruimer dan het partijbureau en bestaat bijvoorbeeld ook uit vertegenwoordigers van alle regiobesturen.

De jongeren noemen de stemming 'theater'. Ze laken eveneens het feit dat enkel de kandidaat-voorzitters Egbert Lachaert, Bart Tommelein, Els Ampe en Stefaan Nuytten werden gevraagd om hun mening. De 118 kandidaten voor het partijbestuur, dat ook op 21 maart wordt verkozen, werden niet gehoord.

Jong VLD wil zich niet uitspreken over de grond van de zaak: uitstellen of niet. 'Het is een mes dat aan twee kanten snijdt', zegt Minnens. 'Het is interessant om uit te stellen omdat de tijden zich er niet toe lenen om goed campagne te voeren. Anderzijds, als je de verkiezingen niet laat doorgaan, moeten we binnen een paar maanden opnieuw campagnevoeren. Is dat een goed idee? De kans is groot dat de coronacrisis, zeker de economische kant ervan, nog niet gedaan zal zijn.'

Het uitstel is politiek niet onbelangrijk. Huidig voorzitter Gwendolyn Rutten zou zo nog minstens enkele maanden langer aan het roer blijven, wat betekent dat ze ook een vinger in de pap te brokken heeft bij de vorming van een nieuwe volwaardige regering. Politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) noemt die mogelijke keuze op Twitter 'een serieuze inperking van de mogelijkheden van de nieuwe voorzitter om een eigen koers uit te zetten'.

Keuze om te regeren (Vivaldi of toch nog iets anders) of oppositie is belangrijke strategische beslissing in herstelplan Open VLD. Dit ontnemen aan de nieuwe voorzitter is een serieuze inperking van diens mogelijkheden om een eigen koers uit te zetten. https://t.co/iRN96dxCXP — Nicolas Bouteca (@NicolasBouteca) March 18, 2020

De Open VLD-woordvoerder was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Het was jongerenvoorzitter Tess Minnens die aan de alarmbel trok. 'Woensdagavond ontvingen we het signaal dat het partijbureau digitaal zal stemmen over het al dan niet uitstellen van de interne verkiezingen. We zijn ontgoocheld over deze manier van werken.' Een partijtopper bevestigt dat de stemming zal plaatsvinden. Volgens de jongeren heeft het partijbureau - het belangrijkste politieke orgaan van de partij - geen zeggenschap over het uitstel. 'Het is de partijraad die hierover moet oordelen. Een aftredend partijbureau kan de spelregels toch niet veranderen terwijl het spel nog bezig is?', zegt Minnens. Die partijraad is veel ruimer dan het partijbureau en bestaat bijvoorbeeld ook uit vertegenwoordigers van alle regiobesturen. De jongeren noemen de stemming 'theater'. Ze laken eveneens het feit dat enkel de kandidaat-voorzitters Egbert Lachaert, Bart Tommelein, Els Ampe en Stefaan Nuytten werden gevraagd om hun mening. De 118 kandidaten voor het partijbestuur, dat ook op 21 maart wordt verkozen, werden niet gehoord. Jong VLD wil zich niet uitspreken over de grond van de zaak: uitstellen of niet. 'Het is een mes dat aan twee kanten snijdt', zegt Minnens. 'Het is interessant om uit te stellen omdat de tijden zich er niet toe lenen om goed campagne te voeren. Anderzijds, als je de verkiezingen niet laat doorgaan, moeten we binnen een paar maanden opnieuw campagnevoeren. Is dat een goed idee? De kans is groot dat de coronacrisis, zeker de economische kant ervan, nog niet gedaan zal zijn.'Het uitstel is politiek niet onbelangrijk. Huidig voorzitter Gwendolyn Rutten zou zo nog minstens enkele maanden langer aan het roer blijven, wat betekent dat ze ook een vinger in de pap te brokken heeft bij de vorming van een nieuwe volwaardige regering. Politicoloog Nicolas Bouteca (UGent) noemt die mogelijke keuze op Twitter 'een serieuze inperking van de mogelijkheden van de nieuwe voorzitter om een eigen koers uit te zetten'.De Open VLD-woordvoerder was nog niet bereikbaar voor commentaar.