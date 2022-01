In Gent heeft Open VLD zijn gemeenteraadslid Mattias De Vuyst uit de fractie gezet. Dat meldt fractievoorzitter en nationaal ondervoorzitster Stephanie D'Hose. Een incident tijdens de gemeenteraad maandag zorgde voor een 'onherstelbare vertrouwensbreuk met de collega's binnen de fractie', zegt D'Hose.

De beslissing is unaniem genomen door alle raadsleden van Open VLD Gent, staat in een statement te lezen.

Het vertrek van De Vuyst is van weinig belang voor burgemeester Mathias De Clercq. Die kan met CD&V, Vooruit en Groen rekenen op een ruimte meerderheid binnen de Gentse gemeenteraad.

Spreekwoordelijke druppel

Toch is het vertrek van de jongste Open VLD'er in de Gentse gemeenteraad opvallend. Vorig jaar werd hij nog aangesteld als directeur van het Willemsfonds.

'Het incident afgelopen maandag was geen alleenstaand feit', zegt D'Hose. 'Het bleek voor raadslid De Vuyst de voorbije jaren al meermaals moeilijk om constructief samen te werken binnen de fractie en met andere betrokkenen binnen Open Vld Gent. De gebeurtenissen van deze week vormden de spreekwoordelijke druppel.'

Wat is er aan de hand?

Maandag werd in de Gentse gemeenteraad een debat gevoerd over het voorstel van Vlaams Belang om een hoofddoekenverbod in te voeren voor politieke mandatarissen. Een stemming in de gemeenteraad over de discussie - die de voorbije jaren al enkele keren is gevoerd in Gent - had geen kans op slagen.

Maar Open VLD stemde unaniem tegen omdat het debat volgt op de aanstelling van Groen-raadslid Hafsa El-Bazioui, de eerste Vlaamse schepen met een hoofddoek. El-Bazioui volgde onlangs Vooruit-schepen Annelies Storms op als schepen van Personeel, Facilitair Management en Internationale solidariteit.

Bij de stemming kon ze rekenen op steun van de Gentse meeerderheidspartijen, behalve Van De Vuyst. 'Het gaat de fractie niet om de inhoud van het dossier, maar over de manier van samenwerken', aldus de Gentse liberalen.

De Vuyst, die zijn afwezigheid bij de digitale gemeenteraadsstemming aanvankelijk had toegedicht aan computerproblemen, sprak zich later op sociale media wel inhoudelijk uit over de kwestie. Toen klonk het dat hij niet over 'de nodige academische kennis beschikt om ten gronde over dit fundamentele punt te oordelen.'

Maar de Gentse OpenVLD is dus niet onder de indruk van de stunt en zet hem uit de fractie. 'De agendapunten zijn niet alleen aan bod gekomen in de voorafgaandelijke fractievergadering, maar werden ook daarna geduid via meerdere en verschillende communicatiekanalen. Zijn houding tijdens en na de gemeenteraad van maandagavond is deloyaal en niet collegiaal naar al zijn medefractieleden', oordelen de liberalen.

Reactie De Vuyst

De Vuyst houdt het vrijdag op een korte mededeling. 'Ik heb geen nood aan met modder smijten, en ik ga dat ook niet doen. Het is wat het is. Ik kon me al langer niet meer vinden in de interne structuren, dat wel. Maar ik ben nu eenmaal een positivo. Ik heb altijd respect gehad voor De Clercq, hij had me nu ook eenmaal gevraagd me te engageren in de partijpolitiek, ergens in 2014.'

De Vuyst geeft vrijdag aan gemeenteraadslid te willen blijven. Zijn vertrek bij de Gentse fractie betekent strikt genomen niet het einde van zijn lidmaatschap van Open VLD. Maar De Vuyst geeft aan die statutaire kwestie niet te willen afwachten. De Vuyst is actief bij een reeks lokale afdelingen en bij Jong VLD. 'Ik ga die lidkaarten niet meer verlengen. Want alhoewel ik die mensen een warm hart toedraag wens ik het hoofdstuk Open VLD voor altijd af te sluiten.'

Of hij in de toekomst aansluiting zal zoeken bij een andere partij, is voorlopig niet duidelijk.

