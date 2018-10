Open VLD'er Lode Vereeck ontkent beschuldigingen en zet campagne verder

Volgens Vereeck is een en ander duidelijk bedoeld om hem politiek te beschadigen. Hij is van plan om zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 'keihard' verder te zetten, zo zei hij aan de openbare omroep VRT.

'De Diepenbekenaar mag mij alle vragen stellen die hij wil. Zolang dat dat beleefd gebeurd. Ik kan iedereen recht in de ogen kijken.'

De Open VLD-lijsttrekker in Diepenbeek gaat daarmee in tegen nationaal voorzitter Gwendolyn Rutten, die maandag verklaarde dat Vereeck zich in deze laatste week voor de verkiezingen terughoudend zou opstellen.

Onderzoek

Maandag raakte bekend dat de UHasselt bij het parket van Limburg aangifte deed van mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Vereeck tegenover studentes. Dat parket heeft een onderzoek geopend.

'Ik ben blij dat het parket zich ermee bemoeit,' zo reageerde Vereeck. 'Ik was wel op de hoogte van de roddels en geruchten die de ronde deden. Ik heb het volste vertrouwen in de werking van het gerecht en ik hoop dat er snel duidelijkheid komt over mijn onschuld.'