Zowel coalitiepartner Open VLD als de onderwijsvakbonden reageren verrast en koel op het voorstel van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om leerkrachten na één jaar reeds vast te noemen.

Open VLD-fractieleider en kandidaat-partijvoorzitter Egbert Lachaert zei in De Ochtend (Radio 1) 'nogal verrast' te zijn door het idee van Weyts. 'Dat is een voorstel dat je eerder vanuit vakbondszijde verwacht. En ik denk eerlijk gezegd dat de aantrekkelijkheid van een job vandaag afhangt van andere zaken: het loonpakket, de middelen die men heeft om zich te organiseren, de werkbalast, ...' Volgens Lachaert staat over de vaste benoeming trouwens net het tegenovergestelde in het Vlaamse regeerakkoord: dat men daar niet meer de norm van wil maken. 'Het gaat toch wat in tegen de lijn die het Vlaamse regeerakkoord bepaalt.'

Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale COC vindt het idee van Weyts een nobel idee. Hij wijst er in een korte reactie in De Ochtend op dat Weyts' voorgangster Hilde Crevits (CD&V) de vaste benoeming al sneller mogelijk maakte mits extra begeleiding. Als een leerkracht al na één jaar vast genoemd kan worden, stijgt volgens hem de druk op de begeleiding. 'Zullen daarvoor voldoende tijd en middelen zijn?', vraagt hij zich af. Het risico bestaat dat de leerkracht bij twijfel bedankt zal worden. En dat strookt volgens hem niet meteen met de doelstelling om het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken.

Ook zijn collega van ACOD Onderwijs, Nancy Libert, reageerde in hetzelfde programma in dezelfde lijn. Libert viel naar eigen zeggen uit de lucht aangezien het idee reeds vroeger op tafel lag, met name in het Onderwijsdecreet 30, maar uit het decreet gehaald werd. Het plan zelf om de vaste benoeming na één jaar mogelijk te maken, vindt ze positief. Maar ook zij heeft problemen met de evaluatie. Er is immers sprake van twee evaluaties kort (6 maanden) na elkaar, waardoor men ook vlugger twee negatieve evaluaties zou krijgen en ontslagen worden. Libert pleit voor een redelijke termijn voor de evaluatie en stelt zich ook vragen over het effect van de maatregel op de aantrekkelijkheid van het beroep.

