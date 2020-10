De band tussen liberale voorzitters Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) krijgt een duurzaam karakter. Al minstens twee gezamenlijke congressen staan in de steigers.

De liberale partijen Open VLD en MR denken eraan om minstens enkele gezamenlijke congressen te organiseren. Volgend jaar komt er al zeker een initiatief ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van de Belgische liberale partij, die in 1846 het levenslicht zag.Daarnaast overwegen partijvoorzitters Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) om ook thematische congressen samen te organiseren. Een thema zou de staatshervorming kunnen zijn. 'Een inhoudelijk congres rond België 2.0', zo omschrijft men het op het Open VLD-partijhoofdkwartier.Zo ziet het ernaar uit dat beide zusterpartijen hun band verduurzamen. Afgelopen juni gaven ze al een schot voor de boeg met een dubbelinterview in Het Nieuwsblad. Waarnemers zagen in die liberale ondeelbaarheid vooral een strategische keuze. De blauwe partijen zouden zo meer kunnen wegen in de formatie. Maar nu de regering-De Croo vorm heeft gekregen, lijkt het er dus op dat de toenadering een solide basis krijgt.Toch valt het nog af te wachten of de liberalen de neuzen in dezelfde richting krijgen. Beide partijvoorzitters maken er geen geheim van dat hun visie op België overeenkomsten toont. Beiden sluiten ze het herfederaliseren van bevoegdheden niet uit. Maar daar houden de gelijkenissen zo ongeveer op. Lachaert heeft geen heimwee naar het unitaire België zoals Bouchez. In zijn voorzitterscampagne stelde de Vlaming bijvoorbeeld meer fiscale autonomie voor de regio's naar voren.Niet onbelangrijk: de MR levert met David Clarinval ook een van de twee ministers die verantwoordelijk zijn voor het plannen van de volgende staatshervorming. De vraag is in welke mate Clarinval buiten de lijntjes kan kleuren die een gezamenlijk Open VLD-MR-congres zou uittekenen. De andere verantwoordelijke minister is Annelies Verlinden. Haar CD&V heeft meer oog voor het regionaliseren van bevoegdheden dan voor herfederaliseren - al sloot Verlinden dat vorige week ook niet uit.