Tijdens een hoorzitting in de kamercommissie Financiën en Begroting stelden Kristof Calvo (Groen) en Christian Leysen (Open VLD) dat de Koninklijke Schenking hervormd moet worden.

De hoorzitting over de Koninklijke Schenking woensdag kwam er naar aanleiding van de artikelenreeks Immo Royal, een samenwerking tussen Knack, De Tijd, VRT NWS en Apache. Daarin onthulden we dat de burger mee betaalt voor het patrimonium van de Koninklijke Schenking, terwijl die eigenlijk zelfbedruipend moet zijn. Bovendien bleek de Schenking maar weinig transparant.

'Het is goed dat we ons vastbijten in dit dossier', zei Kristof Calvo (Groen). 'Voor onze fractie heeft dat niets te maken met een vijandige houding jegens het Koningshuis. Dit is een zaak van goed bestuur. De kwestie toont hoe moeizaam wij erin slagen ons overheidspatrimonium te beheren.'

'De manier waarop de Koninklijke Schenking vandaag werkt, beschouwen we als een anomalie. Onze fractie heeft het voornemen om een resolutie te schrijven om hervormingen te bepleiten en om van de commotie een kans te maken om een en ander te updaten. Een aantal elementen uit het Britse model van de Crown Estate kunnen ons inspireren.'

'Fundamenteler kan je je de vraag stellen of de Koninklijke Schenking wel een aparte instelling moet zijn. Je zou het beheer voor een stuk kunnen samenvoegen met de Regie der Gebouwen -op voorwaarde dat ook daar hervormingen plaatsvinden. Een gemeenschappelijk beheer in de schoot van de Regie der Gebouwen kan dus zeker overwogen worden. Daarom zouden we graag een aantal democratische fracties verenigen in de vorm van een parlementaire resolutie. We zullen daartoe het initiatief nemen.'

Christian Leysen op zijn voorstelling op het Open VLD-hoofdkwartier op 14 februari © Thierry Roge/Belga

Ook Kamerlid Christian Leysen (Open VLD) bepleitte een vervorming. Leysen: 'De Koninklijke Schenking maakt eigenlijk deel uit van de financiering van het Koningshuis. Die financiering gebeurt langs drie kanalen: de rechtstreekse dotatie, de Regie der Gebouwen én de Koninklijke Schenking. Ik pleit voor een fundamentele hertekening van die structuren. Is het niet hoog tijd om die te vereenvoudigen en transparanter te maken? Ik zou de suggestie willen doen om een task force op te richten die de huidige structuren -inclusief de Koninklijke Schenking- herdenkt. Ik pleit voor een mental shift. We moeten naar een eigentijdse structuur gaan.'

Na de hoorzitting herhaalde Leysen zijn oproep in een tweet: 'Hoog tijd om de instelling Koninklijke Schenking (daterend van 1903) te hervormen om tot een transparante financiering van het Koningshuis te komen. Als onderdeel van het overheidspatrimonium worden best de noden van de hofhouding afgesplitst van het commercieel patrimonium.'

