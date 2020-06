Op voorstel van voorzitter Egbert Lachaert wordt het partijbestuur bij Open VLD uitgebreid met de voorzitters van Jong VLD, Open VLD Vrouwen en het Liberaal Vlaams Verbond. Tess Minnens, Eva De Bleeker en Clair Ysebaert krijgen een raadgevende stem in het partijbureau.

'Belofte uit de campagne ingelost', tweet Lachaert.

Enkel raadgevende stem

Samen met een nieuwe partijvoorzitter mochten de Vlaamse liberalen in mei ook een nieuw partijbestuur aanstellen. Dat telt 28 leden, van wie er 20 rechtstreeks werden verkozen.

Dat partijbestuur wordt nu aangevuld met drie leden met een raadgevende stem. Zij hebben dus geen stemrecht in het partijbestuur, maar zijn wel uitgenodigd om deel te nemen aan de wekelijkse vergaderingen.

Het gaat om Jong VLD-voorzitster Tess Minnens, Open VLD Vrouwen-voorzitster Eva De Bleeker en de voorzitter van het Liberaal Vlaams Verbond, Clair Ysebaert.

Alle kandidaat-voorzitters hadden tijdens de kiescampagne beloofd dat de voorzitter van Jong VLD een plaats zou krijgen in het partijbureau. 'Een beetje verjongen, én vervrouwelijken', tweet Minnens. 'Tijd voor verandering.'

