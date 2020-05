Bart Tommelein, Egbert Lachaert, Els Ampe en Stefaan Nuytten, de vier kandidaten voor het voorzitterschap van Open VLD, kruisten vrijdag de laatste keer de degens voor de partijleden hun zeg mogen doen.

Politcoloog Nicolas Bouteca modereerde het debat, dat op Facebook werd uitgezonden. De nieuwe voorzitter zal Open VLD, die vorig jaar bij de verkiezingen terugviel op 13,5%, opnieuw met winst te laten aanknopen.

De moderator vroeg de vier kandidaten een analyse te maken over de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en uitdagingen van Open VLD. 'We kunnen opnieuw winnen, maar we moeten de platgetreden paden verlaten, alle banden met mensen aan wie we iets beloofd hebben verbreken en nieuwe mensen kansen geven', zei Els Ampe. Volgens haar kampt de partij met een 'vervreemde' partijtop.

Volgens Bart Tommelein moet Open VLD dan weer af van het imago dat ze de 'partij van de rijken' is. Het verhaal van Open VLD mag niet 'puur economisch' zijn.

Over ethische thema's, sociale thema's, welzijn en energie moeten de liberalen duidelijkere standpunten innemen en die ook verdedigen. 'We graven soms ons eigen graf', zei hij over de interne verdeeldheid die vaak in de partij heerst.

Omstreden standpunten

Kandidaat Ampe is de voorbije weken vaak in beeld geweest met meer omstreden standpunten, onder meer rond de aanpak van de coronacrisis. 'Dat lost niets op. Je moet bondgenoten vinden op een bepaald moment. Met extreme standpunten zullen we geen regering kunnen maken', zei Tommelein. 'Als je alleen maar met andere partijen de bruggen bouwt, verbreek je de brug met de basis', zei Ampe.

'Er zijn thema's die we te lang hebben laten liggen: milieu, justitie en veiligheid en samenleven', zei Egbert Lachaert. 'Een vernieuwing van de partij is nodig om de geloofwaardigheid te herstellen'. Een nieuwe naam voor de partij kan volgens hem het 'slotstuk van een vernieuwingsoperatie' worden.

Stefaan Nuytten, ondernemer en de minst bekende kandidaat van de vier, vreest dat Open VLD het leiderschap in de verdediging van het ondernemerschap aan het verliezen is. Hij pleit voor een 'complete fiscale redesign', met een vlaktaks van 15%. Volgens hem heeft de partij door de regering onder Elio Di Rupo (PS) 'de aansluiting met de kleine zelfstandigen en de bedrijfsleiders verloren'.

'Maar daarna hebben we de verkiezingen wel gewonnen, met Maggie De Block', wierp Tommelein tegen. Open VLD ging er in 2014 inderdaad licht op vooruit. 'We zijn in de Melsensstraat blij als we niet verliezen. Ik wil winnen en dat zal gebeuren als de mensen erop vooruit gaan', pikte Els Ampe daarop in.

Formatie

En waar moet het met de federale formatie naartoe? Lachaert en Tommelein willen vanuit het centrum partners zoeken. Tommelein meent dat de PS hoe dan ook onmisbaar wordt. 'En we weten dat die met een aantal eisen zal komen.' Lachaert is het daar niet mee eens. 'Voor mij is niemand onmisbaar', zei Lachaert. 'Als we dat zeggen, maken we het voor de PS veel te gemakkelijk. Ik denk dat we de brug moeten proberen te vervullen tussen de partijen'.

Ampe en Nuytten vrezen dat de partij zicht 'terug in de vernieling kan rijden door te veel toe te geven'.

De Open VLD kunnen volgende week hun stem uitbrengen. De procedure start maandag 18 mei om 10.00 uur en eindigt vrijdag 22 mei om 12.00 uur. Indien geen van de vier kandidaten meer dan de helft van de stemmen haalt, gaat de tweede ronde van de verkiezingen drie dagen later van start. Die duurt opnieuw vijf dagen en eindigt op vrijdag 29 mei om 12.00 uur.

