Open VLD-bestuur Brussel keurt lijsten goed

De lijst van het Brussels parlement wordt getrokken door Brussels minister Guy Vanhengel en geduwd door Vlaams vice-minister-president Sven Gatz. Op twee prijkt voorzitter van de Raad VGC Carla Dejonghe, gevolgd door Brussels parlementslid en schepen van Sint-Jans-Molenbeek Khadija Zamouri (3, Sint-Jans-Molenbeek) en Brussels parlementslid en OCMW-voorzitter van Ukkel, Stefan Cornelis. De vijfde plaats is voor nieuwkomer Vincent Riga, gemeenteraadslid en geboren en getogen in Sint-Agatha-Berchem.

De lijst voor het Vlaams Parlement wordt getrokken door Open VLD-fractieleider in het Brussels parlement Els Ampe. Lijstduwer is Ariane De Croo (dochter van Herman en zus van Alexander). Op de tweede plaats staat Vlaams parlementslid Lionel Bajart. Eerste opvolger is Vlaams parlementslid Franc Bogovic, die Ann Brusseel opvolgde.

Open VLD trekt in Brussel ook met een Kamerlijst naar de verkiezingen. Die lijst wordt getrokken door nieuwkomer en gemeenteraadslid Mimi Crahaij uit Ganshoren.

De lijsten worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Open VLD-leden in het Brussels Gewest. Op 30 maart wordt het verkiezingsprogramma voorgesteld. De klemtoon zal daar liggen op kwalitatief en succesvol Nederlandstalig onderwijs, de verbetering van de stedelijke levenskwaliteit, een stabiel en financieel gezond beheer en sterke en kwalitatieve gezondheidszorg.