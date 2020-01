Koning Filip heeft de opdracht van de informateurs Coens (CD&V) en Bouchez (MR) verlengd tot 4 februari.

Dat hebben beiden dinsdagavond verklaard na afloop van een vier uur durende audiëntie op het paleis. Verder bleven ze karig met commentaar. "We gaan op zoek naar een meerderheid in dit land", aldus Coens.

Na een audiëntie van zowat vier uur verspreidde het Paleis een mededeling. "De informateurs hebben aan de Koning een verslag uitgebracht. Zij zullen enkele elementen verder aftoetsen en hun eindconclusies voorleggen op 4 februari 2020", zo luidt het in die mededeling.

De verlenging van de opdracht komt onverwacht. De voorbije twee weken moesten de informateurs nagaan of een toenadering tussen PS en N-VA, de grootste partijen aan elke kant van de taalgrens, mogelijk is. Maar PS-voorzitter Paul Magnette zei maandag dat een regering met PS en N-VA niet mogelijk is. De verwachting was dan ook dat de opdracht van de informateurs dinsdag zou eindigen.

Voor de camera van Terzake (VRT) bleef informateur Coens vaag over de richting die het nu uit zou kunnen gaan. De CD&V-voorzitter blijft hopen dat er op inhoudelijk vlak een meerderheid gevonden kan worden. Op de vraag of er nieuwe verkiezingen kunnen komen zei Coens dat "alle mogelijke pistes besproken zijn". "Verkiezingen is altijd een optie als iets niet lukt, maar laat ons hopen dat het toch lukt".

"Alle mogelijke pistes zijn besproken, verkiezingen zijn ook een optie als iets niet lukt."@joachimcoens blijft samen met Bouchez een week langer informateur #terzaketv pic.twitter.com/0z4tDmQGkH — Terzake (@terzaketv) January 28, 2020

Coens en Bouchez zijn sinds 10 december informateur en hebben sindsdien verschillende pistes verkend. De CD&V van Coens dringt aan op een coalitie met N-VA, zodat er ook aan Vlaamse kant een meerderheid zou zijn. De PS zei maandag echter dat de N-VA te weinig toegevingen doet inzake sociaal beleid en ziet niet in hoe samen met N-VA te regeren.

De MR van Bouchez leek een tijd aan te sturen op een "Vivaldi-coalitie" van liberalen, socialisten, groenen aangevuld met CD&V. Maar de Vlaamse christendemocraten bleven er tot nu toe bij dat de N-VA aan boord moet kunnen worden gehouden.

Dat hebben beiden dinsdagavond verklaard na afloop van een vier uur durende audiëntie op het paleis. Verder bleven ze karig met commentaar. "We gaan op zoek naar een meerderheid in dit land", aldus Coens. Na een audiëntie van zowat vier uur verspreidde het Paleis een mededeling. "De informateurs hebben aan de Koning een verslag uitgebracht. Zij zullen enkele elementen verder aftoetsen en hun eindconclusies voorleggen op 4 februari 2020", zo luidt het in die mededeling. De verlenging van de opdracht komt onverwacht. De voorbije twee weken moesten de informateurs nagaan of een toenadering tussen PS en N-VA, de grootste partijen aan elke kant van de taalgrens, mogelijk is. Maar PS-voorzitter Paul Magnette zei maandag dat een regering met PS en N-VA niet mogelijk is. De verwachting was dan ook dat de opdracht van de informateurs dinsdag zou eindigen. Voor de camera van Terzake (VRT) bleef informateur Coens vaag over de richting die het nu uit zou kunnen gaan. De CD&V-voorzitter blijft hopen dat er op inhoudelijk vlak een meerderheid gevonden kan worden. Op de vraag of er nieuwe verkiezingen kunnen komen zei Coens dat "alle mogelijke pistes besproken zijn". "Verkiezingen is altijd een optie als iets niet lukt, maar laat ons hopen dat het toch lukt". Coens en Bouchez zijn sinds 10 december informateur en hebben sindsdien verschillende pistes verkend. De CD&V van Coens dringt aan op een coalitie met N-VA, zodat er ook aan Vlaamse kant een meerderheid zou zijn. De PS zei maandag echter dat de N-VA te weinig toegevingen doet inzake sociaal beleid en ziet niet in hoe samen met N-VA te regeren. De MR van Bouchez leek een tijd aan te sturen op een "Vivaldi-coalitie" van liberalen, socialisten, groenen aangevuld met CD&V. Maar de Vlaamse christendemocraten bleven er tot nu toe bij dat de N-VA aan boord moet kunnen worden gehouden.