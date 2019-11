Wie zich gedraagt als een extravert ervaart meer positieve emoties. Dat is de conclusie van recent Amerikaans onderzoek. Introverten krijgen één simpel advies: kom wat vaker onder de mensen. Maar heeft dat wel zin?

'Er zijn twee soorten mensen. Eén: degenen die op tv naar Glastonbury (een groot Brits muziekfestival, nvdr) kijken alsof het een horrorfilm is. Van onder een plaid gluren ze naar de modderhel, met een zucht van verlichting dat ze er niet bij zijn. Blij dat ze in de sofa hangen, en niet daar zijn - tussen de duizenden luidruchtige, dronken mensen met een volle blaas en vet haar. Twee: de mensen die graag naar Glastonbury gaan.' Het zal u wellicht niet verbazen dat Jessica Pan, de Amerikaanse journaliste die haar dagen slijt in Londen, tot de eerste categorie behoort: ze is al haar hele leven introvert én verlegen. Pan leerde ermee omgaan en vond allerlei strategieën die daarbij helpen. Oogcontact vermijden om niet te worden aangesproken ('een techniek die ik "dode robotogen" noem'). Of een truc voor gevorderden: 'Doen alsof je de taal niet spreekt wanneer ie...