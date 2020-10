Komt er een nieuwe lockdown? Het Overlegcomité zit om 13 uur samen om belangrijke knopen door te hakken.

Half oktober ging de horeca op slot, een week nadien voerde het Overlegcomité verstrengingen in voor sport en cultuur, in de dagen daarna gingen de drie gewesten daar elk apart nog een stapje verder in. Vrijdagmiddag zit het Overlegcomité, met daarin vertegenwoordigers van de federale regering en alle deelstaatregeringen, opnieuw bijeen.

Dat overleg was halfweg deze maand al voorzien: toen de cafés en restaurants dicht gingen was dat voor een maand, maar de regeringen beloofden toen wel om de maatregel na twee weken te evalueren. De kans dat die of andere regels binnenkort versoepeld worden, lijken intussen echter zo goed als onbestaande. Het aantal besmettingen en opnames zit nog steeds exponentieel in de lift en het water staat het zorgpersoneel en de ziekenhuizen aan - of boven - de lippen.

De experts van Celeval suggereren de regering onder meer om opnieuw enkel essentiële verplaatsingen toe te laten en contactberoepen, zoals kappers, een halt toe te roepen.

Marc Van Ranst

De roep om een nieuwe strenge lockdown klinkt integendeel steeds luider. KU Leuven-viroloog Marc Van Ranst riep donderdag al op tot een beperking op niet-essentiële verplaatsingen. 'Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de genomen maatregelen reeds enig effect hebben. Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown.' Ook onder meer Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet, Vlozo-bestuurder Peter Marquebreuck, verschillende ziekenhuiskoepels en Waals minister-president Elio Di Rupo trokken al aan de alarmbel.

Premier Alexander De Croo kreeg donderdagmiddag van zowat alle fracties in de Kamer vragen over de coronacrisis, maar hij liet zich niet uit over welke maatregelen al dan niet op tafel zouden liggen op het Overlegcomité van vrijdag. De regeringsleiders en ministers zullen zich in elk geval enkel en alleen baseren op 'wetenschappelijke adviezen, cijfers en feiten', benadrukte De Croo. 'Dat is het enige waarop wij ons kunnen baseren om juiste beslissingen te nemen in deze crisis. Daar kan absoluut geen discussie over zijn.'

Het Overlegcomité start om 13 uur. De regeringsleiders komen daarvoor fysiek samen in het Egmontpaleis.

Half oktober ging de horeca op slot, een week nadien voerde het Overlegcomité verstrengingen in voor sport en cultuur, in de dagen daarna gingen de drie gewesten daar elk apart nog een stapje verder in. Vrijdagmiddag zit het Overlegcomité, met daarin vertegenwoordigers van de federale regering en alle deelstaatregeringen, opnieuw bijeen. Dat overleg was halfweg deze maand al voorzien: toen de cafés en restaurants dicht gingen was dat voor een maand, maar de regeringen beloofden toen wel om de maatregel na twee weken te evalueren. De kans dat die of andere regels binnenkort versoepeld worden, lijken intussen echter zo goed als onbestaande. Het aantal besmettingen en opnames zit nog steeds exponentieel in de lift en het water staat het zorgpersoneel en de ziekenhuizen aan - of boven - de lippen. De experts van Celeval suggereren de regering onder meer om opnieuw enkel essentiële verplaatsingen toe te laten en contactberoepen, zoals kappers, een halt toe te roepen. De roep om een nieuwe strenge lockdown klinkt integendeel steeds luider. KU Leuven-viroloog Marc Van Ranst riep donderdag al op tot een beperking op niet-essentiële verplaatsingen. 'Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de genomen maatregelen reeds enig effect hebben. Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown.' Ook onder meer Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet, Vlozo-bestuurder Peter Marquebreuck, verschillende ziekenhuiskoepels en Waals minister-president Elio Di Rupo trokken al aan de alarmbel. Premier Alexander De Croo kreeg donderdagmiddag van zowat alle fracties in de Kamer vragen over de coronacrisis, maar hij liet zich niet uit over welke maatregelen al dan niet op tafel zouden liggen op het Overlegcomité van vrijdag. De regeringsleiders en ministers zullen zich in elk geval enkel en alleen baseren op 'wetenschappelijke adviezen, cijfers en feiten', benadrukte De Croo. 'Dat is het enige waarop wij ons kunnen baseren om juiste beslissingen te nemen in deze crisis. Daar kan absoluut geen discussie over zijn.' Het Overlegcomité start om 13 uur. De regeringsleiders komen daarvoor fysiek samen in het Egmontpaleis.