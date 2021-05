Dat laten Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en haar collega van Sport Ben Weyts weten. De Vlaamse regering gaat intussen op zoek naar betere regels rond zwemmen in openlucht, zodat er in nog meer openbare wateren kan worden gezwommen.

In Vlaanderen mag je enkel in erkende zwemwateren gaan zwemmen. Dat betekent dat zwemmen in openlucht op veel plaatsen, onder meer in alle bevaarbare waterlopen van de Vlaamse Waterweg, uitdrukkelijk verboden is. Dat komt omdat de kwaliteit van het zwemwater niet altijd gegarandeerd kan worden, omdat de waterlopen niet overal even vlot toegankelijk zijn, of omdat er geen toezicht van redders kan worden voorzien.

Ook in verschillende vijvers die het Agentschap Natuur en Bos beheert is zwemmen niet toegelaten, onder meer door de hoge eisen die de Vlaamse milieumaatschappij VLAREM oplegt voor zwemwaterkwaliteit. Daarnaast zijn douches, kleedkamers en redders verplicht en is overal zwemmen ook niet wenselijk voor de biodiversiteit.

De Vlaamse regering wil echter bekijken of er op meer plaatsen in openlucht kan worden gezwommen. 'De warme, zelfs ronduit hete zomers, versterken de vraag naar zwemmen in open water', zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. 'Een vraag die ik ter harte neem.'

Ook minister van Sport Ben Weyts vindt dat er meer in openlucht moet kunnen worden gezwommen. 'Het is een beetje gek dat we miljoenen investeren in zwembaden, terwijl we kosteloze zwemmogelijkheden in de natuur links laten liggen. Ik vind dat we daarin minder teruggehoudend moeten zijn.'

Voor deze zomer komen er alvast vier binnenwateren bij, kondigen Demir en Weyts aan. Het gaat om het domein Nieuwdonk in Berlare, een bijkomende zone in het kanaal Kortrijk-Bossuit, camping Molenzijdse Heide in Merksplas en het zwemdok De Ster in Sint-Niklaas. Die vier plaatsen komen bovenop de 47 binnenwateren en 70 strandwateren waar zwemmen nu al was toegestaan.

Daarnaast zijn de kabinetten van Weyts en Demir een oefening gestart om te bekijken waar er deze zomer eventueel in openlucht gezwommen kan worden onder de vorm van 'proeflocaties'. Dat gebeurt in samenspraak met de ministers van Volksgezondheid, Mobiliteit en Binnenlands Bestuur, respectievelijk Wouter Beke, Lydia Peeters en Bart Somers.

De Vlaamse regering overweegt op termijn een wijziging van de regelgeving rond zwemmen in openlucht. Daarvoor werd al een vergelijkende studie opgestart om te kijken naar de aanpak in andere EU-landen zoals Frankrijk, Duitsland, Nederland en Denemarken. De resultaten worden tegen eind juni verwacht.

'Vandaag gaat onze regelgeving heel ver, tot het bepalen van het aantal centimeter zand op de bodem toe', zegt Demir daarover. Het veiligheidsaspect en respect voor de natuur zijn en blijven heel belangrijk zegt ze, maar 'wat veilig kan doorgaan, moeten we in de toekomst absoluut faciliteren'.

Intussen benadrukt de regering wel dat niemand mag zwemmen waar dat niet uitdrukkelijk is toegelaten.

