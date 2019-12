Turkse veiligheidstroepen hebben op een week tijd ongeveer drieduizend 'illegale migranten' opgepakt, zo heeft het staatspersbureau Anadolu vandaag op gezag van veiligheidsbronnen gemeld.

Alleen al in de aan Griekenland en Bulgarije grenzende noordwestelijke provincie zijn ongeveer 1.600 mensen opgepakt. Ook in andere westelijke steden als Mugla, Canakkale of Izmir zijn migranten vastgezet. Onder hen Syriërs, Afghanen, Irakezen, Iranezen en mensen uit verschillende Afrikaanse landen.

Sinds in Syrië een burgeroorlog is uitgebroken, heeft Turkije miljoenen vluchtelingen uit dat land opgenomen. Ankara verleent hen "tijdelijke bescherming". De regering is echter van plan velen te verhuizen naar de omstreden veiligheidszone in het noorden van Syrië.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft gisteren in verband met de zware luchtaanvallen in het noorden van Syrië voor een nieuwe vluchtelingengolf richting Europa gewaarschuwd.