Op een na warmste dag ooit in België: ‘Hittegolven worden de norm’

Het kwik is in Ukkel dinsdag gestegen tot 38,1 graden. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Het is zo de op een na warmste dag sinds het begin van de metingen in Ukkel in 1892.

Eerder op de dag raakte al bekend dat het vorige dagrecord van 36,2 graden uit 2006 verbroken werd.

Volgens voorlopige cijfers klom het kwik het hoogst in Diepenbeek, in de provincie Limburg, met een temperatuur van 38,7 graden.

Volgens cijfers van weerman Frank Deboosere is het dinsdag ook de op een na warmste dag in Ukkel sinds het begin van de metingen. Enkel op 25 juli 2019 was het warmer: toen steeg het kwik tot 39,7 graden.

Met 37,4°C staan we momenteel (15u30) op de tweede plaats van warmste dagen ooit sinds het begin van de waarnemingen in Ukkel in 1892.

Enkel op 25 juli 2019 was het nog warmer. — Frank Deboosere (@frankdeboosere) July 19, 2022

Hittegolven zoals die nu het westen van Europa teisteren, zullen steeds vaker voorkomen en worden de norm, aldus de mondiale meteorologische organisatie (WMO) van de VN dinsdag.

De trend zet zich, ongeacht klimaatmaatregelen, naar verwachting van de Verenigde Naties zeker tot 2060 voort. Temperaturen van boven de 40 graden zouden een gigantisch alarmsignaal moeten zijn voor landen die steeds meer koolstofdioxide de atmosfeer injagen, klinkt het.

‘Door klimaatverandering zijn we begonnen records te breken. In de toekomst worden dit soort hittegolven normaal en gaan we nog grotere extremen zien’, waarschuwde Petteri Taalas als hoofd van de WMO op een persconferentie.