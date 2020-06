Oostende en Brussel zouden er anders uitzien zonder het privékapitaal dat Leopold II investeerde eind 19e en begin 20e eeuw. Zijn inkomsten uit de bloedige exploitatie van Congo bepalen het uitzicht van die steden vandaag. Een interactief overzicht.

Historicus Piet Lombaerde (UAntwerpen) pleit ervoor om duidelijker te maken dat koning Leopold II veel Belgische parken en gebouwen liet bouwen. Dat was alleen mogelijk door de grote winsten die voortkwamen uit zijn gruwelijke bewind in de Kongo-Vrijstaat (1885-1908). Miljoenen Congolezen lieten het leven.

Rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw drukte Leopold II als bouwheer zijn stempel op ons land. Zo schonk hij in 1900, naar aanleiding van zijn 65e verjaardag, 6.500 hectaren grond aan de Belgische staat. Leopold II hechtte als urbanist vooral belang aan groenaanleg. Hij liet parken aanleggen in Brussel, Laken, Vorst, Sint-Joost-ten-Node, Tervuren, Oostende en Nieuwpoort.

Vooral in onze hoofdstad en aan de kust is de invloed van Leopold II nog zichtbaar tot op vandaag. We nemen u mee door Brussel en Oostende langs plekken die Leopold II liet bouwen of waarmee hij een sterke link heeft.

Oostende

Leopold II wilde van Oostende de tweede stad van België maakte. Hij droomde van een Koninklijk Paleis met zicht op zee. Dat kwam er niet, maar veel andere bouwwerken werden wel gerealiseerd en bepalen nog steeds het uitzicht van de kuststad.

U klikt op de aanduidingen op de kaart voor meer uitleg bij een bepaalde plek.

Brussel

Het standbeeld van Leopold II op het Troonplein, 5 maart 2002.

Op verschillende plekken in Brussel is Leopold II nog zeer aanwezig. Op het Troonplein staat een standbeeld van de vorst te paard. Het beeld werd al meermaals beklad en is fel gecontesteerd. Voorlopig overkijkt hij nog de stad die hij grondig hertekende.

Deze lijst is niet exhaustief. Historicus Piet Lombaerde werkte mee aan dit artikel. Hij schreef in 1995 het boek 'Leopold II: Koning-Bouwheer'. In 2019 lichtten Knack, De Tijd, VRT NWS en Apache de gebouwen van de Koninklijke Schenking door. Dat dossier Immo Royal kan je hier lezen.

