Door een boekhoudkundige ingreep liep de Vlaamse overheid meer dan 400 miljoen euro mis, ten voordele van de federale overheid. Dat heeft Koen Algoed, topman van het Vlaamse Departement Financiën en Begroting en gewezen kabinetschef van Philippe Muyters (N-VA), ontdekt. 'We hebben dit federaal aangekaart, maar tevergeefs', zegt hij aan Knack.

The great Riziv robbery. Het is geen titel van een nieuwe actiefilm uit Hollywood, maar een passage in de nieuwste publicatie van Koen Algoed. Algoed, secretaris-generaal van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid en voormalig kabinetschef van N-VA-minister Philippe Muyters, maakte voor het KUL-onderzoeksinstituut Vives een doorlichting van de Vlaamse overheidsfinanciën van het laatste decennium.

