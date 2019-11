Op bezoek bij de Vlaamse vrienden van Drs. P: 'Hij hield van Gent'

Drs. P zou dit jaar honderd jaar geworden zijn. Morgen komt er een bewaarboek uit over hem, 'Leve onze goede Czaar'. Ook in Vlaanderen wordt de Nederlandse taalvirtuoos gemist. Onze reporter zocht in Lochristi een koppel op dat hem heel goed heeft gekend.

Aureel en Hendrika © Saskia Vanderstichele

Ze bladert wat tussen de tientallen ansichtkaarten die in een schoenendoos zitten. Haalt er een uit en leest voor:

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×