In het Antwerpse havengebied gaat vandaag/maandag de schop in de grond voor de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel tussen Linker- en Rechteroever. Het betekent ook de start van de Oosterweelwerken op Rechteroever.

De nieuwe Scheldetunnel wordt een bijkomende verbinding op snelwegniveau tussen Linker- en Rechteroever. Het wordt een 1,8 kilometer lange tunnel met twee kokers voor autoverkeer van telkens drie rijstroken en een fietskoker van 6 meter breed. De verschillende onderdelen van de tunnel worden in een bouwdok in Zeebrugge gemaakt en vervolgens via de Noordzee en de Westerschelde naar Antwerpen gesleept en daar afgezonken. In 2027 zou de tunnel deels kunnen worden opengesteld voor het verkeer.

In april afgesloten

Bouwheer Lantis laat weten dat aannemer COTU start met voorbereidende werken in de middenberm van de Scheldelaan. Er blijft dan nog verkeer mogelijk in beide richtingen, zij het telkens over één rijstrook. In de tweede week van maart verschuift de werfzone naar de zuidzijde van de Scheldelaan en voert de aannemer onder meer nutswerken uit. Alle gemotoriseerd verkeer rijdt dan op de noordzijde van de Scheldelaan over telkens één versmalde rijstrook.

Begin april wordt de Scheldelaan dan plaatselijk volledig afgesloten. Er zal dan geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn tussen het kruispunt met de Oosterweelsteenweg en het kruispunt met de Kastelweg. Het havenverkeer zal via de Oosterweelsteenweg naar de Kastelweg moeten rijden om daar weer op de Scheldelaan aan te sluiten. Fietsers kunnen tot juni wel nog het fietspad langs de Scheldelaan of de Scheldedijk gebruiken. Nadien moeten ook zij uitwijken naar de Kastelweg.

