Projectontwikkelaar Uplace stelt Alexander D'Hooghe en zijn team aan als architect voor de Broeksite, zeg maar de omgedoopte plannen voor de Uplace-site in Machelen. Dat heeft Uplace zelf vrijdag bekendgemaakt. Uplace kondigt ook bijkomend onderzoek aan.

Vorig jaar werd de Uplace-site in Machelen omgedoopt tot Broeksite. De oorspronkelijke Uplace-plannen werden afgeslankt en bijgestuurd. Zo verdwenen de kantoortoren en het winkel- en bioscoopcomplex en werd plaats gemaakt voor een werkwinkelwijk. De Broeksite past in het bredere masterplan van de reconversiezone in Machelen en Vilvoorde. Onlangs raakte bekend dat de opmaak van dat masterplan lichte vertraging heeft opgelopen en ten vroegste eind maart zal klaar zijn.

Uplace zelf laat nu weten dat het bijkomend onderzoek laat uitvoeren. Er was al een studie lopende over de finaciële haalbaarheid van het project, maar Uplace wil ook de milieueffecten goed onderzoeken. Een project-MER moet alle effecten op het vlak van mobiliteit, lucht- en waterkwaliteit en biodiversiteit in kaart brengen.

Uplace heeft ook beslist om verder in zee te gaan met Alexander D'Hooghe en zijn team. D'Hooghe, de 'mirakelman' die de Antwerpse Oosterweelknoop kon ontwarren, werd ook in het veelbesproken Uplace-dossier ingezet als bemiddelaar. Volgens Uplace beantwoordt de aanstelling van D'Hooghe als architect voor de Broeksite aan 'de uitdrukkelijke wens van de betrokken stakeholders'. 'Op die manier zal zijn visie en het draagvlak met betrekking tot de site bewaakt worden', klinkt het.

