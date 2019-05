De Oostenrijkse regering is gevallen. Bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) heeft aangekondigd dat hij zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen wil.

De aankondiging van de bondskanselier komt er nadat vicekanselier Heinz-Christian Strache eerder op de dag ontslag had genomen. Strache van de extreemrechtse coalitiepartner FPÖ werd in diskrediet gebracht na een gelekte video , waarin te zien is hoe hij openbare aanbestedingen belooft in ruil voor politieke steun tijdens de verkiezingscampagne. 'Ik moet eerlijk zeggen: genoeg is genoeg', aldus bondskanselier Kurz in een toespraak zaterdagavond.

De reactie van bondskanselier Kurz liet vrij lang op zich wachten, maar kort voor 20 uur verscheen hij uiteindelijk toch op een persconferentie. Kurz verduidelijkte dat hij geen andere oplossing zag dan aan de president nieuwe verkiezingen voor te stellen, 516 dagen na de start van zijn regering. Met de FPÖ gaat het niet meer, zei hij, en de sociaaldemocratische SPÖ ziet Kurz om inhoudelijke redenen niet zitten als nieuwe partner.

Terwijl zaterdagnamiddag op het kantoor van de Oostenrijkse bondskanselier crisisoverleg plaatsvond na het ontslag van Strache, kwamen enkele duizenden mensen samen in het centrum van Wenen om nieuwe verkiezingen te eisen. Volgens de politie ging het om 2.000 tot 3.000 manifestanten.