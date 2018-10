Oostende: Tommelein gaat niet in op uitnodiging Crombez

John Crombez, die na Johan Vande Lanotte (Stadslijst) de meeste voorkeurstemmen kreeg op de Stadslijst, neemt het initiatief en start verkennende gesprekken voor een coalitie met Open VLD, Groen, de Stadslijst en CD&V of paars-groen. Hij doet dit op basis van de inhoudelijke nota die eerder deze week is opgesteld voor de toekomst van Oostende en de reacties daarop van de verschillende partijen.

Naast de inhoudelijke voorstellen voor Oostende zal ook de vernieuwing van het bestuur zelf op de agenda staan, wat door alle partijen wordt gesteund en waar alle partijen, en zeker ook de Stadslijst, zullen toe bijdragen.

Groen komt als eerste aan de beurt, en dat is niet vreemd want de partij van Wouter De Vriendt heeft de sleutel in handen.

Tommelein weigert

Bart Tommelein (Open VLD) wil alvast niet ingaan op de uitnodiging van Crombez. Tommelein wil verder gesprekken voeren met Groen.

'Wij willen daar niet op ingaan', reageert Tommelein. 'We gaan niet doelbewust twee initiatieven naast elkaar laten bestaan. Hij heeft vorige week al iedereen gezien, en is niet verder geraakt. Op dit moment bezit ik met CD&V en N-VA negentien zetels, en ik heb zonet nogmaals de bevestiging gekregen dat we samen doorgaan. Samen uit, samen thuis. Ik wil dus verdergaan met Groen aan wie ik maandag een tekst heb bezorgd over hun bekommernissen', aldus Tommelein.

Groen wil die tekst eerst van naderbij bekijken.

Crombez stelt dus twee mogelijkheden voor. Enerzijds paars-groen, maar dat kreeg al eerder een stevige "njet" van Tommelein. De voorzitter ziet anderzijds ook wel iets in een coalitie tussen zijn Stadslijst, Open VLD, Groen en CD&V. 'Maar waarom zou CD&V dat doen? Ze zijn niet eens nodig in die coalitie. Ik merk dat alles goed is voor mijnheer Crombez, zolang hij er maar bij is', aldus Tommelein. 'Ik geloof oprecht in een project met Groen binnen onze vernieuwingscoalitie met CD&V en N-VA.'

Johan Vande Lanotte, uittredend burgemeester, blijft opvallend stil in de gesprekken.