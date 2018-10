Oostende: Tommelein daagt Vande Lanotte uit

In Oostende lijkt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) de grootste uitdager te gaan worden van de nieuwe Stadslijst van huidig burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A), die de voorbije legislatuur de sjerp overnam van zijn partijgenoot Jean Vandecasteele. Na meer dan twintig jaar socialistisch burgemeesterschap wilde Vande Lanotte de manier van besturen participatiever en breder maken. Dat heeft zich dus vertaald naar een stadslijst.

Verliest de zittende burgemeester het pleit, dan is een schepenambt uitgesloten. 'Ik ga niet als schoonzoon bij een andere burgemeester zitten. Dan ga ik iets anders moeten doen', aldus de voormalige vicepremier en SP.A-partijvoorzitter.

Tommelein verzekert dat hij bij winst het lokale ambt zal opnemen en de Vlaamse regering dus vaarwel zeggen.

'Tommelein loopt in de kijker als viceminister-president van de Vlaamse regering, is een communicatietalent en heeft zijn partij in Oostende op de kaart weten te zetten', zegt politicoloog Carl Devos. 'Hij is zeer aanwezig in de stad en is er ook graag gezien. Als Tommelein ooit een kans krijgt om de sjerp te pakken, is het nu wel.'

Sleutel in handen

We zouden het bijna vergeten, maar het Oostendse stadsbestuur bestaat uit drie partijen. Ook de CD&V zit, bij de gratie van de SP.A, al jaren mee aan het roer. Maar die partij is zo klein en meegaand dat ze alleen van tel is als de een of andere coalitie nog een paar zitjes nodig heeft om aan een meerderheid te komen. Aangezien de christendemocraten ook de afgelopen jaren geen potten hebben gebroken, en de lijst grosso modo uit dezelfde kandidaten bestaat, lijkt daar voorlopig geen verandering in te komen. Sterker nog: nu alle ogen gericht zijn op het vuurgevecht tussen de socialisten en hun uitdagers zou de CD&V weleens helemaal kunnen wegdeemsteren.

Maar er zijn nog kapers op de kust. Björn Anseeuw (N-VA) profileerde zich vanuit de oppositie als een sterk tegengewicht, net zoals Wouter Devriendt (Groen). De Vriendt beseft maar al te goed dat zijn partij weleens de sleutel in handen zou kunnen houden voor zo goed als elke coalitie zonder de socialisten. In een debat zei hij onlangs dat hij in de eerste plaats voor verandering kiest. Lees: niet voor de SP.A. Zo wijst alles in de richting van een coalitie naar Mechels model met N-VA, Open VLD en Groen - ook wel een Brazilië-coalitie genoemd.