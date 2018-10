Oostende: Stadslijst verliest fors, maar nog steeds grootste partij

Met de officiële uitslagen van 68 van de 71 bureaus bekend, staat de Stadslijst van burgemeester Johan Vande Lanotte op 22,9 procent, Open VLD van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein op 19,7 procent. In 2012 haalde SP.A nog 32,1 procent, Open VLD 13,4 procent.

N-VA is de derde partij met 16,4 procent (in 2012 was dat nog 22,7 procent), voor Vlaams Belang (13,2 procent), Groen (12,4 procent) en CD&V (7,8 procent).

