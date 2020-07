Oostende en De Haan verplichten mondmaskers op markten

De kustgemeenten Oostende en De Haan nemen bijkomende maatregelen om besmettingen met het coronavirus tegen te gaan. Zowel in Oostende als in De Haan wordt het dragen van mondmaskers verplicht op wekelijkse markten. In Oostende wordt ook extra gecontroleerd in horecazaken.

Oostende op 18 juli 2020 © belga