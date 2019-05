In Oost-Vlaanderen is intussen 5 procent van de stemmen voor het federaal parlement geteld. Vlaams Belang stijgt er sterk, ten koste van alle partijen behalve Groen en PVDA.

