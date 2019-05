'Er heeft duidelijk een verrechtsing plaatsgegrepen. We moeten goed nadenken hoe we daarmee omgaan.' Dat zegt Christoph D'Haese, tweede op de Kamerlijst van N-VA in Oost-Vlaanderen, bij VTM in een reactie op de verkiezingsuitslag.

'Je voelt dat als je tussen de mensen komt, je hebt dat ook al gezien bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je ziet dat er een evolutie is in het stemgedrag, en als je een goed politicus bent, moet je luisteren naar wat de kiezer vertelt, op alle terreinen', aldus D'Haese.

De burgemeester van Aalst wijst er wel op dat N-VA de grootste partij blijft. 'Dat is een belangrijk signaal in deze verkiezingen.'