Premier Alexander De Croo vertrekt maandagochtend vanop de luchthaven van Melsbroek voor een driedaagse reis naar Oost-Europa. Hij zal Slowakije, Polen, Roemenië en Moldavië bezoeken. De oorlog in Oekraïne, met zijn politieke, militaire en humanitaire gevolgen, zal centraal staan.

Op het programma staan verschillende officiële ontmoetingen. Een van de doelstellingen is om de solidariteit van België te benadrukken met de Europese landen die als eerste worden getroffen door de toestroom van vluchtelingen. Zo zal de Belgische delegatie een bezoek brengen aan het opvangcentrum in Serock, in de buurt van de Poolse hoofdstad Warschau, het konvooi van zes door B-Fast gecharterde vrachtwagens ontmoeten in Rzeszow bij de Oekraïense grens en het kantoor van de Hoge Commissaris voor de vluchtelingen van de VN en UNICEF bij de grensovergang van Medyka bezoeken. Polen ving sinds de start van het Russische offensief al 2,5 miljoen Oekraïense vluchtelingen op.

Voor het militaire luik trekken De Croo en co naar Roemenië, waar in het begin van het conflict 300 soldaten zijn ingezet onder Frans commando als onderdeel van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) van de NAVO. In Boekarest is een bezoek gepland aan de gebouwen van Radio Free Europe/Radio Liberty, die in 2019 hun activiteiten in Roemenië en Bulgarije op het internet hebben hervat. Een van hun vooropgestelde doelen is het bestrijden van Russische desinformatie. Dat is een thema dat de Belgische regering nauw aan het hart ligt. Het bestrijden van desinformatie is opgenomen in het nationale veiligheidsplan dat begin van dit jaar is goedgekeurd.

De missie van de premier begint in Slovakije en eindigt in Moldavië, de enige niet-EU-lidstaat. De kleine republiek tussen Oekraïne en Roemenië heeft te kampen met een enorme toevloed van vluchtelingen. De EU verleent financiële bijstand en heeft ook personeel ingezet van Frontex, het Europees grensbewakingsagentschap. In de gesprekken met de Moldavische autoriteiten zal de nadruk liggen op het Europese partnerschap. Deze reis naar Oost-Europa is de eerste van premier De Croo sinds de start van de Russische invasie. Eerder gingen de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking ter plaatse, net als de staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

